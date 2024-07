Narkolepsja to zaburzenie o wciąż nieznanych przyczynach. Senność potrafi dopaść dosłownie w każdej chwili – jak możesz zmniejszyć ryzyko ataków snu?

Narkolepsja jest neurologicznym zaburzeniem, które wywołuje utratę kontroli nad cyklami snu i czuwania. Osoby chore na narkolepsję mogą być cały czas senne, zdarzają im się niekontrolowane zaśnięcia w ciągu dnia, nawet w trakcie wykonywania jakiejś czynności – ataki snu mogą trwać kilka minut. Nadmierna senność zazwyczaj zaczyna się między 15 a 25 rokiem życia, ale może pojawić się w każdym wieku. Często nie jest nawet zdiagnozowana, a co za tym idzie – nieleczona.

Leczenie narkolepsji

Ponieważ dotychczas nie odkryto przyczyn tej choroby, nie opracowano na nią lekarstwa. Jak w takim razie leczyć narkolepsję? Większość symptomów zaburzenia, jak nieprawidłowy sen REM, permanentna senność czy katalepsja, mogą być kontrolowane za pomocą leków – antydepresantów i stymulantów. Narkolepsja nie może więc być wyleczona, ale mogą być złagodzone jej objawy.

Jak sobie radzić z narkolepsją?

Osoby chore na narkolepsję, oprócz przyjmowania leków, powinny także zmienić swój styl życia.

Wprowadź dobre nawyki: po przebudzeniu od razu weź leki i wstań, zaściel łóżko, idź do łazienki, przebierz się. Daj mózgowi sygnał, że czas snu już się skończył . Wykonuj ćwiczenia cardio – aktywność przypomina mózgowi, że to czas czuwania. W nocy wyłącz światła, by ułatwić zaśnięcie. Próbuj żyć według naturalnego cyklu dnia i nocy. Jeśli nie możesz zasnąć, weź przepisane przez lekarza leki na sen, weź ciepłą kąpiel. Ustaw budzik na 7-8 godzin snu – regularny rytm snu jest nie do zastąpienia lekami.

. Wykonuj ćwiczenia cardio – aktywność przypomina mózgowi, że to czas czuwania. W nocy wyłącz światła, by ułatwić zaśnięcie. Próbuj żyć według naturalnego cyklu dnia i nocy. Jeśli nie możesz zasnąć, weź przepisane przez lekarza leki na sen, weź ciepłą kąpiel. Ustaw budzik na 7-8 godzin snu – regularny rytm snu jest nie do zastąpienia lekami. Dbaj o dietę – zrezygnuj z kofeiny , wyeliminuj cukier, alkohol. Pij dużo wody. Narkolepsja utrudnia regenerację w ciągu nocy, musisz więc dostarczać mu dużo witamin i mikroelementów. Jedz regularnie i nie wychodź głodna z domu!

, wyeliminuj cukier, alkohol. Pij dużo wody. Narkolepsja utrudnia regenerację w ciągu nocy, musisz więc dostarczać mu dużo witamin i mikroelementów. Jedz regularnie i nie wychodź głodna z domu! Staraj się być aktywna fizycznie i dbaj o formę. Zdrowe ciało jest pełne energii. Jeśli już zauważyłaś, kiedy jesteś najbardziej senna i zdarzają ci się „ataki snu”, zaplanuj wtedy ćwiczenia. Ustaw przypomnienie w telefonie i nie poddawaj się senności. Gdy mimo wszystko uczucie senności nie przechodzi, nie walcz z nim na siłę. Utnij sobie krótką drzemkę, którą możesz kontrolować .

. W miarę możliwości unikaj stresujących sytuacji i nie przebywaj w towarzystwie, które ci ewidentnie szkodzi. Tak zwani toksyczni ludzie i energetyczne wampiry potrafią pozbawić sił nawet zdrowego człowieka.

Nie obawiaj się otwarcie mówić o swojej chorobie, dzięki temu będziesz lepiej rozumiana przez otoczenie i będziesz mogła liczyć na wsparcie ludzi wokół. W przypadku nagłego zaśnięcia wskazane jest, by znajomi wiedzieli, z czego może ono wynikać. Ludzie obawiają się tego zaburzenia tylko dlatego, że nie wiedzą, jak zareagować. Pamiętaj, by nie być dla siebie zbyt surową – twoja senność to nie lenistwo czy brak zaangażowania.