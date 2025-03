Pitbull, znany na całym świecie wykonawca hitów takich jak "Give Me Everything" czy "Timber", po 13 latach wraca do Polski. Artysta zaplanował występ w Tauron Arenie w Krakowie jako część swojej trasy Party After Dark Tour 2025. Pierwszy termin koncertu wywołał ogromne zainteresowanie fanów – bilety wyprzedały się błyskawicznie, co skłoniło organizatorów do ogłoszenia dodatkowego występu.

Co ciekawe, początkowo drugi koncert został odwołany, co wywołało rozczarowanie wśród fanów. Teraz jednak potwierdzono, że Pitbull faktycznie zagra w Polsce dwa razy!

Drugi koncert Pitbulla jednak się odbędzie!

Oficjalnie ogłoszony drugi koncert Pitbulla odbędzie się 24 czerwca 2025 roku w Tauron Arenie Kraków. Bilety na drugi koncert w Krakowie trafią do sprzedaży 5 marca 2025 roku. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie jest ogromne, więc warto zarezerwować miejsce jak najszybciej.

Ceny biletów nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale można się spodziewać podobnego przedziału cenowego jak w przypadku pierwszego koncertu.

Niemożliwe stało się możliwe. Bilety na drugi koncert Pitbulla w Polsce trafią do sprzedaży dzisiaj o godz. 12:00 na www.livenation.pl - czytamy.

Koncert będzie częścią europejskiej trasy Party After Dark Tour, w ramach której Pitbull wystąpi m.in. w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.

Pitbull w Polsce po 13 latach – co nas czeka?

Fani mogą spodziewać się spektakularnego show pełnego największych hitów Pitbulla oraz nowości z jego najnowszego albumu. Artysta słynie z energetycznych występów i świetnej interakcji z publicznością, co gwarantuje niezapomniane przeżycia. Na koncercie Pitbulla w Polsce nie zabraknie niespodzianek! Jako gość specjalny wystąpi Shaggy, znany z przebojów It Wasn’t Me i Angel. Jego obecność sprawia, że wydarzenie nabierze jeszcze większego rozmachu.

To wydarzenie, którego nie można przegapić!

Reakcja fanów na drugi koncert Pitbulla

Reakcja fanów na ogłoszenie koncertu Pitbulla w Polsce była natychmiastowa i pełna entuzjazmu. Po 13 latach nieobecności w naszym kraju artysta wraca na scenę, a jego koncerty w Tauron Arenie Kraków wzbudziły ogromne emocje. Jeszcze większe poruszenie wywołało ogłoszenie drugiego koncertu na 24 czerwca 2025, które zostało przyjęte z wielką radością. Gdy jednak organizatorzy niespodziewanie odwołali ten występ, w sieci pojawiło się wiele głosów rozczarowania i niezadowolenia. Po kilku dniach organizatorzy zmienili decyzję i potwierdzili, że Pitbull faktycznie zagra w Polsce dwa razy. Fani nie kryją radości.

TYLKO W POLSCE takie rzeczy

A ja się cieszę, super! - rozpisują się fani.

