Michał Danilczuk od pewnego czasu jest baczniej śledzony w mediach społecznościowych przez swoich fanów. Popularność przyniósł mu dwukrotny udział w programie "Taniec z Gwiazdami", a tancerz doskonale wykorzystuje swoje 5 minut i dzieli się z internautami swoją codziennością. Teraz późnym wieczorem nagrał się na InstaStory, jednak nie był sam! Zobaczcie, jak Michał Danilczuk spędził ostatnią noc.

To z nią Michał Danilczuk spędza czas

Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" ruszy już za niespełna dwa tygodnie! Gwiazdy przygotowują się do pierwszego odcinka i skrupulatnie wszystko relacjonują na swoich profilach na Instagramie. Póki co, nie wiadomo dokładnie jaki taniec dana para będzie prezentować na sam początek, jednak patrząc na ich treningi, można zacząć się tego domyślać. Znane są za to wszystkie zestawienia uczestników i większość z nich przypadła do gustu fanom. Jedną z par, która zabłyśnie na tanecznym parkiecie "Tańca z Gwiazdami" będzie Michał Danilczuk i Majka Jeżowska, którzy intensywnie trenują tańce latynoamerykańskie. Po ogłoszeniu tego zestawienia fani byli podzieleni- jedni twierdzili, że energia Michała i Majki jest identyczna i na parkiecie będzie się działo, inni zaś wróżyli tej parze brak wspólnych tematów, nudę i szybkie odpadnięcie z show. Teraz wygląda na to, że druga część internautów bardzo się myliła.

Michał Danilczuk pokazał, że wraz z Majką Jeżowską trenowali do bardzo późnych godzin nocnych! Widać, że para świetnie się ze sobą czuje i znaleźli wspólny język mimo różnicy wieku. Podczas treningu znaleźli nawet czas na wspólne śpiewanie.

@michael_danilczuk

Okazuje się również, że Majka Jeżowska doskonale radzi sobie na parkiecie, a tancerz nie szczędził pochwał w jej kierunku!

Majka! byłaś świetna dzisiaj, gdzie Ty jesteś? Super dzisiaj byłaś, tytanie pracy(...) jestem dumny - mówił Michał.

Majka Jeżowska przyznała, że program "Taniec z Gwiazdami" oducza ją lenistwa:

Ja jestem pracowita. Ja jestem leniwa, ale jak zaczynam nad czymś pracować to jestem perfekcjonistką i chcę zrobić wszystko najlepiej. Chciałam wziąć udział w Tańcu z Gwiazdami, żeby wyjść z lenistwa(...) Czy Pan profesor jest zadowolony z uczennicy? Ale zrobiliśmy postępy duże! Fajne wymyśliliśmy patenty! - zdradziła Majka Jeżowska.

@michael_danilczuk

Już 15 września fani programu "Taniec z Gwiazdami" będą mogli zobaczyć, jak radzą sobie wszystkie gwiazdy na najpopularniejszym parkiecie tanecznym w kraju!

