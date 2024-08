Widzów "Pytania na śniadanie" zaskoczyła niespodziewana zmiana wśród gospodarzy. Na kanapie obok Beaty Tadli zabrało Tomasza Tylickiego. Kto go zastąpił? Program śniadaniowy to jednak jeszcze nie koniec zmian.

Zmiany wśród prowadzących "Pytania na śniadanie" i koncertu "Lato z Radiem i Telewizją Polską"

Podczas dzisiejszego "Pytania na śniadanie" widzów powinni powitać Beata Tadla i Tomasz Tylicki, tak jednak się nie stało. Gospodarza zastąpił Piotr Wojdyło.

Co było powodem nieobecności Tomasza Tylickiego w "Pytaniu na śniadanie"? Nie podano powodów tej nagłej zamiany. Wiadomo jednak, że w życiu prowadzącego programu śniadaniowego sporo się dzieje. Jego ukochana, Aleksandra Grysz, z którą współpracuje na planie, aktualnie spodziewa się dziecka. Czyżby szczęśliwe rozwiązanie zbliżało się wielkimi krokami, dlatego zdecydowano się na nagłe zastępstwo?

Wygląda jednak na to, że to nie koniec zmian, które dzisiaj zaskoczą widzów TVP2. Okazuje się, że zajdzie także nagła zmiana wśród prowadzących wielkiego muzycznego wydarzenia w Poddębicach. Jak udało nam się dowiedzieć, podczas koncertu "Lato z Radiem i Telewizją Polską", transmitowanego na TVP2, nie zobaczymy Tomasza Tylickiego wśród prowadzących wydarzenia. Zastąpi go Grzegorz Dobek, którego widownia mogła poznać już podczas premierowego koncertu wakacyjnego w Zakopanem, gdzie nie tylko rozmawiał z gwiazdami za kulisami ale także koordynował telewizyjny konkurs dla telewidzów.

Kim jest Grzegorz Dobek z "Pytania na śniadanie", prowadzący "Lato z Radiem i Telewizją Polską"

Grzegorz Dobek do zespołu "Pytania na śniadanie" dołączył na początku lipca 2024 roku. Pełni rolę reportera oraz prowadzącego cykl "Czerwony dywan". Wcześniej wielokrotnie pojawiał się na kanapie programu śniadaniowego, jako ekspert od show-biznesu. Wcześniej przez 7 lat związany był z serwisem Plejada, gdzie w ostatnich latach pełnił funkcję redaktora naczelnego.

Grzegorz Dobek, po rozpoczęciu współpracy z TVP, zadebiutował jako współprowadzący koncertu "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Zakopanem, natomiast podczas wydarzenia w Poddębicach pierwszy raz poprowadzi wydarzenie z głównej sceny. Czekacie na dzisiejszy koncert TVP 2?

