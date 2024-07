Strzyżenie Shih tzu, polega przede wszystkim na ujarzmianiu niesfornych kłaczków zarastających oczy psa. Najwygodniejsze jest związywanie ich w kitkę. Najlepsze do tego są specjalne, silikonowe gumki. Odpowiedniego traktowania wymagają również włosy w uszach Shih tzu, które najlepiej regularnie wyskubywać.

Bardzo ważne jest, by po każdym zabiegu pielęgnacyjnym nagradzać psa smakołykiem. Dzięki temu, będzie kojarzył to z przyjemnością i unikniemy niebezpiecznej szamotaniny z nożyczkami w dłoni.

Strzyżenie Shih tzu

Włos, który pokrywa ciało Shih tzu dzieli te psy na dwie grupy: puszysty, podobny do waty oraz twardy, prosty. Ten ostatni jest łatwiejszy w pielęgnacji, natomiast watowata szata, jest bardziej efektowna. Jeżeli decydujemy się na długowłosego Shih tzu, wówczas trymowanie sierści należy przeprowadzać średnio co 3 - 4 miesiące (w przypadku grzywki i uszu częściej).

Obcinanie lub wiązanie włosów wpadających do oczu oraz wyskubywanie włosów z uszu to podstawa w pielęgnacji tej rasy. Zaniedbanie powoduje, że osadzająca się na kłaczkach wydzielina z oczu ma bardzo nieprzyjemny zapach i może prowadzić do powstawania odparzeń. Uszy z powodu zarastającego ujścia kanałów słuchowych, również narażone są na różnego typu infekcje.

Jak radzić sobie z włosami Shih tzu

Z włoskami można radzić sobie na dwa sposoby:

Cięcie sierści

Obcinane grzywki i kłaczków w uszach można powierzyć specjaliście, czyli groomerowi (psiemu fryzjerowi) lub wykonać ten zabieg samodzielnie. Konieczne jest jego powtarzanie co 6 – 8 tygodni. Postrzyżyny w domowym zaciszu wymagają odpowiedniego sprzętu. Niezbędne są tzw. bezpieczne nożyczki (z zaokrąglonymi końcami). Cięcie, najlepiej wykonać, układając nożyczki płasko (w stosunku do głowy) i ciąć wzdłuż włosa. Dzięki temu unikniemy nieestetycznych schodów, a grzywka będzie odrastać równo nie wchodząc w oczy zwierzaka. Włosy w uszach najlepiej wyskubywać podczas zabawy z psem (najlepiej kilka kłaczków co kilka dni). Nie jest to dla niego bardzo bolesne i z czasem się przyzwyczaja. Dzięki takiemu zabiegowi w uszach nie będą powstawały, niebezpieczne dla zdrowia naszego czworonoga kołtuny.

Związywanie włosów

Czesanie na czubku głowy Shih tzu uroczej kitki najlepiej wykonywać 3 razy w tygodniu. Włoski trzeba przeczesywać i zmienić gumkę. Najlepsze są gumeczki silikonowe, lateksowe i frotki, nie sprawdzają się natomiast gumki do ludzkich włosów. Dobrze jest związać je w dwie kitki – jedną tuż nad oczami i drugą, na środku głowy.

Czesanie Shih tzu

Akcesoria niezbędne do czesania Shih tzu, to: szczotka z ząbkami bez kulek na końcach, grzebień wykonany z metalu, i odżywka w sprayu (dla psów długowłosych) ułatwiająca rozczesywanie.

W trakcie czesania naszego pupila, na szczególną uwagę zasługują miejsca na łapach i za uszami. To tam najczęściej pojawiają się kołtuny. Czesanie rozpoczynamy od tylnych łapek, stopniowo przechodząc wyżej. Grzebień dociera do najgłębszych warstw podszerstka, dlatego jest najlepszy do wyczesywania martwych włosów, szczotka służy do wygładzenia sierści i nadania efektu końcowego całej fryzurze. Pamiętajmy, by nie czesać Shih tzu na sucho. Każdą partię włosów, przed pociągnięciem grzebienia spryskujemy odżywką.