Mąka ryżowa to idealne rozwiązanie dla osób niejedzących pszenicy i ograniczających kalorie w diecie. Jest stosowana od wieków w kuchni azjatyckiej. Stanowi urozmaicenie i ciekawą alternatywę dla mąk pszennych, ziemniaczanych czy kukurydzianych.

Właściwości mąki ryżowej

Mąkę ryżową pozyskuje się z drobnego bądź grubego mielenia całych lub oczyszczonych ziaren ryżu. Efekt mielenia ciemnego ryżu to pełnoziarnista, bardzo odżywcza mąka, zawierająca do 5 razy więcej błonnika niż uzyskana z ryżu oczyszczonego. Mąka ryżowa to produkt bezglutenowy i o wiele mniej kaloryczny niż mąka pszenna. Dlatego doskonale nadaje się dla osób z nietolerancją glutenu, na diecie odchudzającej oraz alergików. Mąka ryżowa jest lekkostrawna, dietetyczna, bogata w potas, wapń, magnez, cynk, fosfor, witaminy z grupy B, lignany, fitoestrogeny.

Mąka ryżowa - porady

Najtańszym sposobem na uzyskanie mąki ryżowej jest samodzielne jej przygotowanie w blenderze kielichowym, młynku do kawy czy Thermomixie poprzez zmielenie ziaren ryżu na drobniejszy bądź grubszy pył (nie trzeba nawet używać wody). W ten sposób unikniemy również obecności w mące glutenu (w zakładzie produkcyjnym używa się i pakuje także produkty zawierające pszenicę). Przy stosowaniu mąki ryżowej należy pamiętać, że jest ona wydajniejsza od pszennej, idealne będzie więc użycie jedynie 3/4 szklanki zamiast 1 szklanki mąki pszennej. Inna będzie też kleistość wyrobu, trzeba zatem użyć podwójnej liczby jajek lub dodać banana, łyżkę skrobi ziemniaczanej czy mąki z tapioki. Dla zachowania odpowiedniej wilgotności ciasta dodajemy trochę oleju bądź klarowanego masła (łyżeczka na szklankę mąki).

Zastosowanie mąki ryżowej

Wstępnie podgotowana (skleikowana - gotowana kilka minut w małej ilości wody) może zastępować gluten w pieczywie, najlepiej w proporcji 100 gramów mąki ryżowej suchej i 10 gramów mąki podgotowanej. Szeroko stosuje się ją w kuchni azjatyckiej do produkcji makaronów, papieru ryżowego do sajgonek, pieczywa, jako zagęstnik do sosów czy zup, do słodkich wypieków (np. japoński deser dango). U nas popularna jest jako składnik naleśników, placków, gotowej żywności dla dzieci, wchłaniająca mało tłuszczu panierka wegetariańskich kotletów.

