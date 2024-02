Łukasz i Oliwia tworzyli jedną z chętniej oglądanych par ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", dlatego nic dziwnego, że gdy okazało się, że spodziewają się dziecka, internauci tak licznie ruszyli z gratulacjami. Związek jednak rozpadł się dość nieoczekiwanie, a ex małżonkowie zdawali się pałać do siebie nie największą sympatią. Czy mimo to udało im się dojść do porozumienia i dziś znów są razem?

Reklama

Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" do siebie wrócili?!

Widzowie poznali ich za sprawą 4. sezonu programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" i z miejsca obdarzyli ich sympatią. Choć początki nie należały od najłatwiejszych, Oliwia i Łukasz szybko zaczęli się do siebie zbliżać, a fani dawali im ogromne szanse na przetrwanie. Wyglądało nawet na to, że się nie pomylili, bo para nie tylko postanowiła kontynuować małżeństwo, ale i ogłosiła niedługo po programie, że spodziewają się dziecka!

Instagram

Zobacz także: Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywa szczęścia. "Poznajcie nową towarzyszkę"

Niestety, czar prysł dość szybko, a oni raczej nie zostawili zbyt wielu wątpliwości, że rozstali się w nie najlepszej atmosferze. Sympatycy jeszcze długo mieli nadzieję, że tę relację da się naprawić, tym bardziej że łączy ich wychowanie synka, jednak lata mijały, a Oliwia i Łukasz wciąż pałali do siebie niechęcią.

W ostatnim czasie natomiast coś się zmieniło i część obserwatorów zaczęła podejrzewać, że być może ex małżonkowie, w tajemnicy przed wszystkimi, do siebie wrócili! Nadarzyła się też świetna okazja, by zapytać o to wprost, z której internauci prędko skorzystali. Oliwia urządziła bowiem na swoim Instagramie sesję Q&A, podczas której uchyliła rąbka tajemnicy w bardziej prywatnych sprawach. Na pytanie, czy wróciła do Łukasza, odpowiedziała krótko i stanowczo.

Zobacz także

Plotki są jak przeterminowane produkty spożywcze - lepiej ich unikać

Oliwia szybko ostudziła entuzjazm fanów, choć jeśli przyjrzeć się jej wypowiedzi lepiej, wcale jednoznacznie nie zdementowała krążących pogłosek. Nie w sposób zaprzeczyć, że internauci nadal trzymają kciuki za nią i Łukasza i mają nadzieję, że uda im się na nowo zbudować szczęśliwy związek.

Reklama

W tym miejscu warto wspomnieć, że ostatnio to inna para, a dokładniej Agnieszka i Wojtek z "ŚOPW", świętowali 5. już rocznicę ślubu. Zakochani poznali się w tej samej edycji, co Oliwia i Łukasz!

Oliwia ze Ślubu od pierwszego wejrzenia odpowiada, czy wróciła do Łukasza Instagram@modrafrelka

Łukasz Kuchta Instagram@elkuchta