Szerokie grono fanów ślubnego show TVN kibicowało Joannie i Kamilowi, którzy pomimo różnic starali się odnaleźć porozumienie i zrozumieć siebie nawzajem. Ostatnio wydawało się nawet, że para zdecydowanie się do siebie zbliżyła, a na finałową rozmowę z ekspertkami Joanna i Kamil również weszli wspólnie. Jaką decyzję podjęła para? Do ostatniej chwili nic nie było pewne!

Czy Joanna i Kamil ze "ŚOPW" chcą kontynuować małżeństwo? Zaskakujący obrót spraw w finale

Joanna i Kamil dobrani przez ekspertki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z pewnością nie stworzyli łatwej relacji. Już od samego początku uczestniczka nie ukrywała swojego problemu z bliskością i otworzeniem się wobec partnera, Kamil zaś - idąc za słowami ekspertki - miał zaniżoną samoocenę i nieustannie porównywał się z Joanną.

W ostatnich odcinkach wydawało się jednak, że coś w tej relacji drgnęło i małżonkowie mają szansę na budowanie przyszłości też poza show: pocałunek Joanny i Kamila ze "ŚOPW" przejdzie zapewne do historii programu! Do końca jednak nie było pewne, jaką decyzję podejmą małżonkowie, którzy przez czas eksperymentu przeżywali wiele wzlotów i upadków. Ekspertki rozpoczęły najważniejszą rozmowę w programie od pytania o to, czego małżonkowie wzajemnie się od siebie nauczyli:

Mówiłam dzisiaj Kamilowi, że jak dostanę to pytanie, to powiem, że niczego, bo wszystko już wiedziałam. Musicie mi wybaczyć, po prostu nic nie przychodzi mi na szybko do głowy. Może jeszcze są te emocje? (...) Wiem, że to brzmi strasznie. - skwitowała Joanna.

Kamil z kolei wyznał, że dzięki ślubnemu eksperymentowi nauczył się kontrolować negatywne emocje. Przyznał, że jest z siebie dumny i wynosi z programu wiele na przyszłość. Czy to wystarczy, by dalej rozwijać relację z Joanną? Decyzja małżonków nie pozostawiła złudzeń, choć ... Joanna zostawiła pewną "furtkę"!

Na ten moment nie chcę być żoną Twoją, Kamil, ale do czasu rozwodu jeszcze dużo może się zmienić - powiedziała Joanna.

Ja również chciałbym - przynajmniej na potrzeby tego eksperymentu zakończyło się to decyzją: rozwód - zadeklarował Kamil.

"Ja mam wrażenie, że wyście byli na tym samym dworcu, tylko każdy wsiadł do innego pociągu, w inną stronę" - spostrzegła ekspertka Hanna Kąkol. Czy to znaczy, że para ma jeszcze cień szansy na to, by stworzyć relację poza ramami show?

Niestety, po miesiącu od decyzji sytuacja u Joanny i Kamila nie uległa poprawie, a wręcz przeciwnie: ich kontakt był znikomy i zdecydowanie oddalił ich od siebie.

Pisaliśmy normalnie i nagle ta cisza... Ja też nie jestem taką osobą, że jak widzę, że ktoś mi nie odpisuje, to ja nie będę ciągnąć na siłę (...) Na pewno miałam gdzieś taką myśl, że Kamil będzie bardziej ochoczy w stosunku do mnie - że on jeszcze spróbuje mnie jakoś zdobyć, czy może rozkochać, rozczulić - skomentowała Joanna.

"Czułem, że może Joasia jest na mnie obrażona i teraz nagle mam się odezwać?" - komentował skonfundowany Kamil. Niestety, Joanna skwitowała relację w mało optymistyczny sposób:

Co dzisiaj czuję do Kamila? Nic. Sympatię, jak do kolegi, z którym przeżyłam przygodę (...) ale nie czuję żadnych uczuć większych - wyznała uczestniczka 10. edycji ''ŚOPW''.

A jak na przyszłość zapatruje się Kamil? Chciałby znaleźć swoją "drugą połówkę" i planuje szukać partnerki. "Jestem otwarty" - zadeklarował mężczyzna.

Spodziewaliście się takiego końca relacji Joanny i Kamila? My oczywiście życzymy im powodzenia na dalszej drodze!

