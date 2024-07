Świeża i nadająca się do użycia laska wanilii powinna być miękka i intensywnie pachnąca. Aby wydobyć z niej ziarenka i użyć ich podczas przygotowywania np. deserów, wystarczy posłużyć się ostrym nożem i łyżeczką.

Reklama

Laska wanilii powinna być przechowywana w szczelnym opakowaniu, by nie straciła swoich walorów.

Zapach i miękkość świadczą o jakości laski wanilii

Dobrej jakości laska wanilii powinna być miękka i pachnąca. Jeśli jest prawidłowo zapakowana, waniliowy aromat nie powinien wydobywać się z opakowania, w którym jest sprzedawana. Choć pojedyncza laska wanilii to mały strąk, jest bardzo wydajna i aromatyczna. Nie warto wybierać tych najgrubszych i najbardziej mięsistych lasek, ponieważ może się okazać, że ich aromat wcale nie dorównuje mniej okazałym egzemplarzom.

Jak wyjąć ziarenka z laski wanilii

Aby wydobyć z laski wanilii najbardziej aromatyczne ziarenka i olejek, w którym są zanurzone, wystarczy rozciąć ją ostrym nożem na pół wzdłuż. Końcówką noża lub łyżeczką należy wyskrobać całą zawartość strąka. Nadają się do użycia w takiej formie np. jako dodatek do mleka, domowych lodów czy deserów. Prawdziwa wanilia pachnie bardzo intensywnie i w zależności od pochodzenia może mieć różny aromat. Laska wanilii powinna mieć słodki, waniliowy zapach – to oczywiste, ale wyczuwalne są także nuty owoców (jeśli pochodzi z Indonezji, z Madagaskaru) oraz anyżu (z Indonezji).

Zobacz także

Domowy cukier waniliowy

Aby maksymalnie wykorzystać laskę wanilii, po wyjęciu z niej ziarenek można włożyć ją do pojemnika z cukrem. Dzięki temu po pewnym czasie nabierze on waniliowego zapachu.

Reklama