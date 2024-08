Już za chwilę rozpocznie się kolejny sezon "M jak miłość", na który, podczas wakacyjnej przerwy, widzowie niecierpliwie czekali. Jak pokazał nam zwiastun, możemy spodziewać się wielu dramatów w życiu bohaterów, które przyprawią o gęsią skórkę. Nie zabraknie też poważnych zmian!

Zmiany w "M jak miłość" po wakacjach

Od przeszło 20 lat "M jak miłość" cieszy się ogromną popularnością. Widzowie zżyli się z rodziną Mostowiaków i choć na przestrzeni lat musieliśmy pożegnać wielu aktorów, na ich miejscu pojawiali się nowi, którzy już na starcie potrafili oczarować odbiorów. Scenarzyści wciąż starają się zaskakiwać czymś publiczność przed telewizorami i jak się właśnie dowiedzieliśmy, w nowym sezonie ci mogą spodziewać się sporych zmian!

Przede wszystkim w najnowszych odcinkach, które startują 9 września, widzowie będą śledzić wątek Marcina Chodakowskiego (Mikołaj Roznerski), który w wyniku poważnych obrażeń stracił pamięć. Schronienie znajdzie u Martyny (Magdalena Turczeniewiczal), a jego bliscy ruszą na poszukiwania. Jedną z bardziej zaangażowanych osób będzie ukochana przez widzów Barbara Mostowiak (Teresa Lipowska). Okazuje się, że twórcy serialu postanowili w tym sezonie poddać jej postać poważnej metamorfozie.

Przede wszystkim, w zbliżających się odcinkach możemy spodziewać się więcej scen z uwielbianą babcią Basią. W minionym sezonie pojawiała się niezwykle rzadko, ale w końcu się to zmieni. Co ważne, zmieni się także fryzura bohaterki! Do tej pory Teresa Lipowska pozostawała wierna swoim króciutkim, siwym włosom, jednak już we wrześniu zobaczymy ją zupełnie odmienioną.

Wygląda na to, że nowy sezon "M jak miłość" zapowiada się naprawdę emocjonująco. Produkcja zapowiedziała także, że w pierwszej kolejności zostaną wyemitowane dwa finałowe odcinki poprzedniego sezonu, w których rozpoczął się istotny dla fabuły wątek. Dopiero więc 9 września o godzinie 20:55 poznamy dalsze losy bohaterów.

