Doda od lat imponuje internautom swoją sylwetką. Nie jest tajemnicą, że na co dzień sport nie jest jej obcy, a w dodatku mocno dba o swoją dietę. Jednak, gdy opublikowała w sieci, jak wygląda przykładowe ćwiczenie, które robi... na posadzce w kuchni, fani nie mogli w to uwierzyć. Nawet mi się udzieliła ta reakcja.

Doda zaskoczyła fanów nagraniem. Nie dziwi mnie ich reakcja

Kiedy Doda pojawiła się w studio "Halo, tu Polsat", zrobiła furorę. Jak podkreśla, sama nie spodziewała się, ile dostanie wiadomości z pięknymi słowami od kobiet. Na Instagramie pisała: "Chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za feedback mojego wywiadu telewizyjnego. Już dawno nie dostałam tyle pięknych słów od kobiet! To dla mnie bardzo ważne. Dziękuję! Cieszę się że mogę być dla Was motywacja, inspiracją i przynosić Wam do życia pozytywnej energii i uśmiechu!".

Inspiracją dla internautek jest nie tylko podejście Dody do życia i to, jak spełnia swoje marzenia zawodowe i prywatne, ale także jej wysportowana sylwetka. Doda nie ukrywa, że miłość do sportu ma po tacie i gdyby w pewnym momencie nie wybrała muzyki, to z pewnością starałaby się zaistnieć w tej dziedzinie. Efekty tego, jak wygląda jej sylwetka zawdzięcza jednak nie tylko treningom ale również zdrowej diecie, o którą jest pytana nieustannie. Teraz zaskoczyła wszystkich nagraniem, na którym pokazała, jak ćwiczy. To, co wyprawiała Doda na swojej podłodze w kuchni, zrobiło furorę w sieci. Sami zobaczcie.

Fani byli pod wrażeniem tego, jaką kondycję ma Doda, a niektórzy nie ukrywają, że nie będą nawet próbowali tego powtórzyć:

Podziwiam i płonę z zachwytu!

Wow ja to szybciej bym zaryła o te płytki, podziwiam

Wolfie: Matka co ty znowu wymyśliłaś

Idę dzisiaj pobiegać

Co za siła, tylko podziwiać, wow - pisali internauci pod jej rolką na Instagramie.

W ostatnim czasie Doda publikuje całkiem sporo materiałów ukazujących, to jak poświęca czas treningom. Fani dowiedzieli się nawet, że znalazła czas na bieganie tuż przed wyjściem do studia "Tańca z Gwiazdami", gdzie ostatnio była gościem.

Piosenkarka chętnie opowiada o tym, jak udaje jej się dbać o swoje ciało, jednak stara się by jej fani byli świadomi i odpowiedzialnie dbali o swoje zdrowie. Niedawno Doda wypowiedziała się na temat niebezpiecznej mody na idealną figurę i skrytykowała tych, którzy jej ulegają. Apelowała:

Nie jest łatwo, bo nie jest. Czasami są gorsze chwile, ale trzeba się zdyscyplinować i pokazać swoją siłę charakteru, bo organizm, to jest jedyny dom, z którego się nie wyprowadzimy do końca życia, ale takie działanie zgodne z naturą, dadzą efekty długoterminowe i przede wszystkim żadnych efektów ubocznych. Dbajcie o siebie kochani, nie faszerujcie się lekami, których efekt możecie sami osiągnąć, może nie szybko ale bezpiecznie

