Świeży imbir nadaje się do mięs i napojów rozgrzewających. Suszony dodajemy zwykle do przetworów i ciast. Imbir marynowany to zdrowa przekąska, jest też niezastąpiony przy jedzeniu sushi.

Imbir jest przyprawą, która króluje w Chinach, Tajlandii, Indiach i na Karaibach. W tradycji państw azjatyckich traktowany jest jako naturalny afrodyzjak. Imbir można jeść na surowo, suszony, kandyzowany lub marynowany.

Lecznicze właściwości kłączy imbiru – łagodzą nudności, poprawiają koncentrację

Imbir ma lecznicze właściwości. Łagodzi bóle menstruacyjne, działa napotnie i przeciwkaszlowo. Zalecany jest osobom z tendencją do zimnych kończyn, ponieważ wspomaga krążenie krwi. Wspiera organizm w walce z wirusami i bakteriami. Odtruwa wątrobę z toksyn. Jest żółciopędny. Pobudza produkcję soku żołądkowego i śliny. Zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej i zawału serca. Jest składnikiem leków przeciwko chorobie lokomocyjnej, ponieważ łagodzi mdłości.

Kłącza imbiru są bogate w substancje przeciwzapalne, dlatego przynoszą ulgę przy bólach stawowych i zapobiegają w powstawaniu wrzodów żołądka. Systematycznie stosowany imbir łagodzi dolegliwości migrenowe. Działa odkażająco i leczy infekcje. Zwiększa ukrwienie mózgu, przez co poprawia koncentrację. Ma właściwości przeciwutleniające – usuwa wolne rodniki, które uszkadzają tkanki i hamują rozkład tłuszczów. Wzmacnia włosy i działa antybakteryjnie.

Świeży, zmielony czy kandyzowany, czyli jaki rodzaj imbiru wybrać

W sklepach znaleźć można kilka postaci imbiru – surowy, kandyzowany, zmielony, marynowany i suszony w całości. Świeże kłącza imbiru najlepiej sprawdzają się do mięs, rozgrzewających herbat i jako dodatek do owoców morza. Imbir zmielony to popularny dodatek do marynat, konfitur, sosów, ciast i ciasteczek. Ma lekko ostry, wyrazisty smak. Marynowany imbir jest dodatkiem polecanym do przygotowania sushi, a kandyzowany często służy jako przekąska.

Jasna skórka świadczy o świeżości imbiru

Jeżeli chcemy kupić świeże kłącza imbiru powinniśmy zwracać uwagę na kondycję skórki. Skórka świeżego, młodego imbiru jest napięta. Powinna być też jasna i bez żadnych plam czy odbarwień. Lepiej nie kupować ciemnych i wysuszonych kłączy z pomarszczoną skórką, ponieważ ich miąższ będzie łykowaty i zdrewniały.

Jak obierać i jak jeść imbir

Świeży korzeń najlepiej obierać łyżeczką – ruchem od góry do dołu. Nóż jest zbyt ostry, obieranie nim sprawi, że duża część miąższu zostanie odrzucona razem ze skórką. Najlepiej obrać tylko taki fragment kłącza, jaki jest nam potrzebny. W ten sposób uchronimy imbir przed wyschnięciem. Kłącza należy przechowywać w lodówce, zawinięte w papierowy ręcznik.

Imbir dodany do potraw czyni je łagodnymi i delikatnymi. Surowe kawałki imbiru można dodawać do tłustych mięs (np. kaczki, gęsi) i owoców morza. 1-2 plasterki imbiru zalane gorącą wodą i osłodzone łyżeczką miodu to pomysł na rozgrzewającą herbatkę imbirową.

Nadmiar imbiru

Zbyt częste stosowanie imbiru, jako dodatku do herbaty, nalewek, ciast lub mięs może powodować nieregularny rytm bicia serca, zawroty głowy i nudności. Z przyprawy tej zrezygnować powinny osoby cierpiące na choroby układu pokarmowego.

