Pierwszy poważny kryzys małżeński Jarusia i Gosi z "Chłopaków do wzięcia" to przeszłość. Uczestnik show skupia się na tym, jak zrekompensować żonie ten stracony czas. Mężczyzna pochwalił się w mediach społecznościowych swoim motocyklem i oznajmił, że zamierza zabrać na nim żone do Zakopanego. Trzeba przyznać, że uczestnik show potrafi zaskoczyć!

Taką furą jeździ Jaruś z "Chłopaków" po swoją żonę

Kryzys w małżeństwie Jarusia i Gosi z "Chłopaków do wzięcia" został zażegnany. Para postanowiła ponownie dać sobie szanse i tym razem oznajmili, że nie pozwolą, żeby osoby trzecie ingerowały w ich małżeństwo. Po tym, jak Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" wrócił do żony, oboje otrzymali duże wsparcie od swoich fanów. Tym razem oboje są zdeterminowani, by naprawić błędy ze swojej przeszłości. Uczestnik show nadal pozostaje aktywny w mediach społecznościowych i pokazuje, jak wygląda jego życie.

Na TikToku pojawiło się nagranie Jarusia z "Chłopaków do wzięcia" na motocyklu, który oznajmił, że ma zamiary zabrać swoją żonę na nim do Zakopanego. Uczestnik show siedzi na motocyklu typu cruiser i nie ukrywa podekscytowania związku ze swoimi planami.

Jadę po Gosię i jedziemy do Zakopanego — oznajmił Jaruś.

Uczestnik show spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem internautów, którzy nie szczędzą mu ciepłych słów. Również tym razem Jaruś mógł liczyć na wsparcie swoich fanów.

Pozdrawiam Was i życzę udanej wyprawy

Baw się dobrze

Chłopaki Kocham Was — piszą internauci.

