W nowej edycji programu "Nasi w mundurach" pojawiła się Joanna Opozda, ale na nieco innych zasadach niż inni uczestnicy. W hicie TTV aktorka opowiedziała, że musi radzić sobie sama z wychowywaniem syna, dlatego zdecydowała się również na odważny krok w programie. Wszyscy byli w szoku!

Joanna Opozda samotnie wychowuje swojego synka Vincenta po tym jak rozstała się z Antkiem Królikowskim. Ostatnio wyciekły zdjęcia z rozprawy rozwodowej pary, na której niestety nie zapadła decyzja o ich rozwodzie. Para będzie musiała poczekać na trzecią rozprawę, która odbędzie się 25 lutego 2025 roku. Ostatnio odbyła się również emisja pierwszego odcinka programu "Nasi w mundurach", w którym znane osoby ze świata show-biznesu przechodzą szkolenia wojskowe. W najnowszej edycji bierze udział m.in. Joanna Opozda, ale na nieco innych zasadach niż reszta uczestników.

Joanna Opozda w przeciwieństwie do innych uczestników postanowiła, że wystąpi w programie sama bez pary. Pułkownik postanowił zapytać aktorki, dlaczego zdecydowała się na taki krok. 36-latka odpowiedziała:

To jest bardzo długa historia. W życiu codziennym jestem sama i przez to, że ja samodzielnie wychowuje synka, nauczyłam się polegać tylko na sobie więc uznałam, czemu nie sama właściwie. Jak doszłam to wniosku, że muszę być przygotowana naprawdę na wszystko, bo jak coś się dzieje, to nie ma jednak drugie osoby, tak

— powiedziała Joanna Opozda.