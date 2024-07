Trądzik na głowie powstaje głównie w wyniku zapalenia mieszka włosowego. Antybiotyki w żelu lub płynie stosowane punktowo na krosty złagodzą stan zapalny. Jeżeli stosowanie leku nie pomoże w ciągu tygodnia, dobrze jest zgłosić się do dermatologa. Lekarz może wypisać dodatkowe leki np. antybiotyk doustny.

Reklama

Kiedy na głowie pojawi się krostka, nie należy jej drapać. Rozdrapanie jednej krostki spowoduje powstanie kolejnej. Skóra z wypryskami powinna oddychać, dlatego latem zamiast czapki z daszkiem lepiej założyć na głowę przewiewną chustę.

Szampony na bolesne krostki we włosach

Przed rozpoczęciem leczenia wyprysków na głowie warto przyjrzeć się swoim kosmetykom do włosów. Być może któryś z nich zawierający szkodliwe substancje (np. parafinę powstającą z ropy naftowej) i przyczynił się do podrażnienia skóry, a finalnie do powstania stanu zapalnego. Do mycia i pielęgnacji włosów najlepiej wybierać naturalne kosmetyki, np. na bazie o owoców guarany lub oleju kokosowego. Szampony dla dzieci np. z rumiankiem nie uczulają i nie podrażniają skóry, więc można je używać, przynajmniej na czas kuracji przeciw wypryskom.

Leczenie wyprysków na głowie: maść i antybiotyk

Krosty na głowie leczy się antybiotykiem w postaci żelu lub płynu. Tego typu produkt można kupić w aptece bez recepty za około 25-30 złotych. Płyn przeznaczony jest do leczenia trądziku pospolitego. Krosty przeciera się nasączonym płynem wacikiem lub smaruje cienką warstwą żelu. Do leczenia ropnych krost na głowie we włosach stosuje się także kremy. Kosmetyki zawierają w sobie najczęściej wyciąg z aloesu i nagietka lekarskiego, rumianek oraz ekstrakt z zielonej herbaty. Jeżeli zmiany na skórze, pomimo stosowania leków, nie zmniejszą się, po tygodniu warto wybrać się do dermatologa. Lekarz może wypisać antybiotyk doustny.

Zobacz także

Przyczyny powstawania krost na głowie a zapalenie mieszka włosowego

Krosty na głowie to najczęściej objaw zapalenia mieszka włosowego. Na skutek uszkodzenia warstwy lipidowej skóry (np. poprzez zadrapanie) bakterie wnikają w mieszki włosowe, powodując stan zapalny. Na głowie pojawiają się bolesne krosty. Inne przyczyny powstawania wyprysków to:

niemycie włosów – na skórze głowy gromadzą się bakterie tak samo jak na innych częściach ciała, dlatego aby zachować higienę, włosy należy myć co najmniej co 2-3 dni,

obniżona odporność – np. po przebytym przeziębieniu organizm jest bardziej podatny na działanie drobnoustrojów,

uszkodzenie skóry – spowodowane np. zadrapaniem się,

kosmetyki do mycia i pielęgnacji włosów ze sztucznymi barwnikami, np. aminą aromatyczną (substancją toksyczną) występującą głównie w szamponach koloryzujących i farbach do włosów,

drapanie głowy – kiedy w okolicy mieszka włosowego tworzy się krostka rozdrapywanie jej powoduje namnożenie bakterii,

brudna lub tępa maszynka do golenia (w przypadku mężczyzn) może wywoływać podrażnienia skóry głowy.