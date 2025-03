Dokładnie 5 marca na Netflix pojawił się finałowy odcinek trzeciej edycji "Love Never Lies". Wśród uczestników najnowszego sezonu znaleźli się Kasia i Paweł. Relacja pary została wystawiona na ciężką próbę, gdy Kasia w programie dowiedziała się, że jej mąż zdradzał ją z mężczyznami. Fani reality show mieli nadzieję, że Kasia nie wybaczy Pawłowi i zdecyduje się na rozwód. W finale wyszło na jaw, że tak się nie stało, a fani nie ukrywają oburzenia. W komentarzach aż zawrzało!

Kasia i Paweł z "Love Never Lies" są razem

Ogromne emocje w finale trzeciej edycji "Love Never Lies". Dziś o godzinie 9:00 na platformie Netflix pojawił się ostatni odcinek randkowego show. Fani czekali na ostatnią odsłonę programu i chyba wszyscy zastanawiali się, jaką decyzję w sprawie swojego małżeństwa podjęła Kasia. Fani programu doskonale wiedzą bowiem, że to przed kamerami Kasia poznała gorzką prawdę o swoim mężu, który przyznał się, że zdradzał swoją żonę przed i po ślubie. Uczestnik "Love Never Lies" powiedział wprost, że zdradzał Kasię z innymi mężczyznami. Fani programu mieli nadzieję, że w finale Kasia ogłosi rozstanie z Pawłem, ale dziś wiemy już, że tak się nie stało. Kasia z "Love Never Lies" wybaczyła Pawłowi, a ten padł przed nią na kolana.

Po tym wszystkim raz jeszcze obiecuję Ci wierność mówił Paweł.

Fani "Love Never Lies" ostro podsumowali decyzje Kasi

Fani "Love Never Lies" nie ukrywają zaskoczenia po tym, co zobaczyli w finałowym odcinku. Chyba nikt nie spodziewał się tego, że Kasia wybaczy Pawłowi liczne zdrady i zdecyduje się na kontynuowanie małżeństwa. Po tym, jak finałowy odcinek randkowego show trafił do sieci, w komentarzach zawrzało.

Koleś mistrz ale ta Kasia to wielka tragedia, jaki wstyd. Jezu jaki wstyd!

Kurde Kaśka ogarnij się!!!!!!

Ta Kaśka od Pawła to jednak desperatka

Co ona ma w głowie? komentują internauci.

Kto wygrał 3. edycję "Love Never Lies"

W wielkim finale trzeciej edycji "Love Never Lies" wyszło na jaw, kto wygrał randkowe show. Kasia i Paweł, Paula i Michał oraz Agnieszka i Karolina - te pary najlepiej poradziły sobie w programie, a wykrywacz kłamstw wykrył w tych parach najmniej kłamstw. Ostatecznie Maja Bohosiewicz, która od pierwszego sezonu prowadzi program ogłosiła zwycięską parę. Okazało się, że "Love Never Lies 3" wygrały Agnieszka i Karolina, które ani razu nie skłamały w programie.

mat. prasowe Love Never Lies, Netflix

