Paula i Michał z 3. sezonu "Love Never Lies" choć nie wygrali programu, to jednak ich relacja przetrwała. Oboje nie ukrywali, że darzą siebie ogromnym uczuciem i nawet gdy w programie pojawił się były chłopak uczestniczki, nie udało mu się namieszać. Są jednak zawiedzeni postawą innych uczestników. O wszystkim opowiedzieli przed naszymi kamerami!

Paula i Michał miażdżą pozostałych uczestników "Love Never Lies"

Paula i Michał wzięli udział w 3. sezonie "Love Never Lies", żeby wystawić swój związek na próbę. Okazało się, że była to dobra decyzja, bo para nie tylko przetrwała program, ale również ich uczucie stało się silniejsze. Paula i Michał z "Love Never Lies" są razem po programie i wiedzą, że chcą spędzić ze sobą resztę życia. Choć reality-show było dla nich ciekawym doświadczeniem, które umocniło ich związek, to jednak były też przykre momenty. Jednym z nich była postawa... kolegów z programu!

Bardzo zawiedliśmy się na niektórych osobach w programie, bo w twarz mówili zupełnie, co innego. Nawet w moim kierunku w pierwszych dniach: ''Jaka Ty jesteś kochana. Jaka Ty jesteś piękna''. Jak tylko pojawił się mój były, zamiast wspierać Michała jako przyjaciele, czy nawet ekipa woleli nastawiać go przeciwko mnie. Tak nie robią prawdziwe osoby, tylko fałszywe – powiedziała Paula.

Zachęcamy do obejrzenia naszego materiału wideo, z którego dowiecie się, co Michał sądzi na ten temat. Uczestnik show zdradził, jak się czuł, gdy inni uczestnicy nastawiali go przeciwko jego ukochanej.

