Agnieszka Cegielska przez dwie dekady współpracowała z TVN i TVN24. Wcześniej prezenterka telewizyjna pojawiała się także na antenie TVN Meteo. Zgodnie z ustaleniami serwisu Wirtualnemedia.pl Cegielska rozstaje się z firmą i kończy karierę w telewizji. Pogodynka nie od dziś jest dobrze znana widzom. Aż trzy razy sięgała po Telekamerę „Tele Tygodnia” w kategorii Prezenter pogody. Praca w TVN nie była jej całym światem. Cegielska już od dawna zajmuje się tematyką dotyczącą zdrowego stylu życia i medycyny ajurwedyjskiej.

Reklama

Agnieszka Cegielska żegna się z TVN po 20 latach

Odejście Agnieszki Cegielskiej z TVN potwierdziła redakcja serwisu Wirtualnemedia.pl. Według portalu prezenterka najprawdopodobniej nie zamierza się wiązać z żadną inną stacją telewizyjną. Popularna pogodynka jak na razie nie udzieliła komentarza odnośnie swojej decyzji.

Cegielska to nie tylko prezenterka telewizyjna, ale również autorka książek. Od pewnego czasu prowadzi też własny program „Naturalnie od kuchni”, który można oglądać na YouTube. Internauci mogą wspierać działalność pogodynki za pośrednictwem serwisu Partonite.

Obecnie grono prezenterów pogody w TVN oraz TVN24 tworzą Tomasz Zubilewicz, Dorota Gardias, Anna Dec, Magda Adamowicz, Tomasz Wasilewski i Maja Popielarska. Serwis Wirtualnemedia.pl poinformował, że w najbliższym czasie do zespołu nie dołączy nowa osoba.

Zmiany w TVP

Nie tylko w stacji TVN doszło do zmian. Po rewolucji, która rozpoczęła się na początku br., zmiany w telewizji wywołują duże emocje. W listopadzie do zespołu TVP Info dołączyła nowa prezenterka pogody Magdalena Pecka. Wcześniej przez ponad sześć lat pracowała w TVP3 Wrocław. Dziennikarka zadebiutowała w środę, 6 listopada w paśmie porannym.

To nie wszystko – z Telewizją Polską rozstaje się szef „Panoramy”. Jarosław Kulczycki będzie pracował w TVP już tylko do końca roku. Jak poinformowała stacja, redaktor odchodzi, a skłoniły go do tego „powody osobiste i zmiana planów zawodowych”. Kulczycki tej zmiany nie skomentował.

Nowym szefem „Panoramy” ma zostać Ewa Strzelec, wydawczyni programu. Od nowego roku widzowie najprawdopodobniej będą częściej oglądali prowadzącego Piotra Jędrzejka. Oprócz niego gospodarzami formatu pozostają Ewa Gajewska oraz Justyna Śliwowska-Mróz.

Warto przypomnieć, że Kulczycki wrócił do Telewizji Polskiej pod koniec 2023 roku, gdy rozpoczęły się zmiany w mediach publicznych po wyborach parlamentarnych. W styczniu br. został szefem „Panoramy”. Karierę w TVP zaczynał w drugiej połowie lat 90. i był kojarzony przede wszystkim z telewizyjną Dwójką. Przez krótki okres pracował też w Polsacie.

Ostatnio duże zamieszanie wywołało oświadczenie gwiazdy, z którego wynika, że Magdalena Tul nie wraca do „Jaka to melodia”.

Reklama

Zobacz także: Burza w komentarzach po występie Agnieszki Kaczorowskiej u Kuby Wojewódzkiego. "Pani Agnieszce należy się Oscar"