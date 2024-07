Kłącze tataraku ma zastosowanie lecznicze i kosmetyczne. Stosowane leczniczo ma działanie moczopędne, żółciopędne i rozkurczowe, wspomaga w ten sposób funkcjonowanie układu pokarmowego. Działa też uspokajająco. Kosmetyczne właściwości kłącza tataraku związane są przede wszystkim z jego korzystnym wpływem na włosy i skórę: wzmacnia ono cebulki włosów, nadaje włosom zdrowy wygląd, leczy łupież oraz trądzik.

Lecznicze działanie kłącza tataraku

Zawarte w kłączu tataraku olejki eteryczne, garbniki, sole mineralne oraz witamina C odpowiadają za jego działanie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne oraz moczopędne i wspomagające trawienie. Picie naparu z kłączy tataraku pomaga w problemach z trawieniem: niestrawności, kolce, zaparciu lub biegunce. Tatarak działa moczopędnie, dzięki czemu zapobiega pojawieniu się kamieni w pęcherzu moczowym oraz ułatwia usuwanie ich z dróg moczowych. Z tego względu napar z tataraku zalecany jest w stanach zapalnych pęcherza oraz kamicy nerkowej. Napar z tataraku można również stosować do płukania gardła w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Tatarak ma także działanie uspokajające, łagodzi psychiczne objawy stresu i ułatwia zasypianie.

Olejkiem z kłączy tataraku można leczyć reumatyzm. Należy regularnie, raz lub 2 razy dziennie wcierać go w miejsca objęte chorobą. Na reumatyzm lub choroby skóry, obejmujące jej duże obszary, można też stosować kąpiele z dodatkiem odwaru z kłącza tataraku. Do przygotowania kąpieli należy wykorzystać 50 g suszonego kłącza. Po zagotowaniu go w 1,5 l wody, odstawieniu na 15 minut i przecedzeniu, można dolać go do kąpieli. Kąpiel lecznicza powinna trwać ok. 5 minut.

Kosmetyczne działanie kłącza tataraku

Przyrządzony z kłączy tataraku wywar oraz olejek mają zastosowanie kosmetyczne. Można stosować je na włosy w formie płukanek lub do olejowania. Olejek i płukanki z wywaru z tataraku wzmacniają włosy i leczą łupież. Zapobiegają też zbyt intensywnemu przetłuszczaniu się skóry głowy.

Olejek z kłączy tataraku można też wcierać w skórę trądzikową. Olejek likwiduje bakterie i grzyby, które mogą być przyczyną trądziku, nie przesusza przy tym skóry. Po 5 minutach od nałożenia na skórę olejek należy zmyć z twarzy ciepłą wodą.

Wywar z tataraku można natomiast stosować tak jak tonik, do przemywania cery trądzikowej.

Gdzie kupić kłącze tataraku?

Suszone kłącze tataraku można kupić w aptekach i sklepach zielarskich. Torebka zawierająca 50 g kłącza kosztuje ok. 3-6 zł.