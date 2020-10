Nieoficjalnie: Rząd ponownie zamknie zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Drugi lockdown już za chwilę?  

Czy branża beauty ponownie zostanie zamknięta? W sieci pojawiają się nieoficjalne doniesienia na temat planów rządu o zamknięciu salonów fryzjerskich oraz kosmetycznych. Czy w najbliższych dniach czeka nas powtórka z wiosny 2020?

W związku z niesłabnącą pandemią koronawirusa w ostatnich tygodniach władze w Polsce wprowadziły wiele obostrzeń. Od weekendu cała Polska znajduje się w strefie czerwonej w której obowiązuje m.in. zakaz organizowania wesel, ograniczenie działalności restauracji czy ograniczenia przemieszczania się dla seniorów powyżej 70. roku życia oraz dla młodzieży poniżej 16. roku życia. Wprowadzono także zdalne nauczanie dla starszych uczniów. W tej chwili stacjonarnie uczą się tylko dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

Wygląda na to, że to jednak nie koniec ograniczeń. Konfederacja w mediach społecznościowych ostrzega, że w najbliższych czasach rząd zamknie także branżę beauty.

Branża beauty o krok od #lockdown-u! Rządzący już w zeszły piątek mieli ogłosić zamknięcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych, ale w ostatniej chwili się z tego wycofali, ale docierają do nas wyraźne informacje, że to było tylko chwilowe wstrzymanie wyroku! - czytamy we wpisie