Zapalenie pęcherza moczowego potrafi znacznie utrudnić życie. Na szczęście są domowe sposoby, które szybko pomogą w walce z infekcją. Do najskuteczniejszych należą zioła.

Z zapaleniem pęcherza moczowego możemy sobie poradzić starymi, wypróbowanymi sposobami naszych mam.

Co pomoże na zapalenie pęcherza moczowego?

Pij dużo wody! Dzięki temu zapobiegniesz dalszemu rozwojowi infekcji. Podaje się, że przy zapaleniu pęcherza wskazane jest picie nawet 2 litrów dziennie. Nie musi to być zwykła woda – nawet lepiej, jeśli zamiast niej sięgniesz po herbatki ziołowe. Większa ilość płynów rozcieńcza mocz i pomaga wypłukać bakterie.

Rozgrzewaj się – rób ciepłe okłady na podbrzusze, przeproś się z babcinymi termoforami albo spraw sobie poduszkę elektryczną. Absolutnie zapomnij o fikuśnej bieliźnie, najważniejsza jest wygoda. Jeśli choroba właśnie cię dopadła, a nie masz w domu termoforu, wykorzystaj po prostu butelkę z ciepłą wodą. Biodra warto dodatkowo owinąć ciepłym szalem – nie musisz wtedy przegrzewać całego ciała, chronisz natomiast okolice pęcherza moczowego.

Zioła na zapalenie pęcherza

Podczas zapalenia pęcherza wskazane są nasiadówki lub cieplejsza niż zwykle kąpiel rano i wieczorem. Nasiadówka polega na przygotowaniu gorącego naparu, przelaniu go do miski i kucnięciu nad nim na około 15-20 minut. Warto dodatkowo zakryć się ręcznikiem od talii w dół, by para i ciepło nie uciekły zbyt szybko.

Przepis na napar – wymieszaj zioła, zalej litrem wrzątku i parz przez 15 minut pod przykryciem. Możesz wykorzystać gotowe mieszanki ziołowe dostępne w sklepach zielarskich i aptekach lub przyrządzić je samodzielnie, dodając kwiat rumianku, ziela nawłoci i krwawnika czy liście szałwii.

Zioła możesz przyjmować także w postaci moczopędnych i łagodzących herbatek, które dostępne są jako gotowe mieszanki, ale równie dobrze można zrobić je samodzielnie. Zalej szklanką wrzątku łyżkę ziół – parz przez 15 minut pod przykryciem i powoli pij.

Podrażnienie pęcherza łagodzą także wyciągi z brzozy, pokrzywy, mniszka albo jeżówki, które bez problemu znajdziesz w aptece lub sklepach ze zdrową żywnością. Bardzo korzystnie wpływa żurawina, która zakwaszając mocz uniemożliwia dalszy rozwój bakterii. Podobne działanie mają gotowe preparaty z witaminą C.

Lekkie zapalenie można wyleczyć w domu. Po kilku dniach dolegliwości powinny ustąpić. Jeśli nie – koniecznie skonsultuj się z lekarzem.