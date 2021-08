Kosmetyczne hity sierpnia - musisz mieć je u siebie!

Każdy z tych kosmetyków to absolutny wakacyjny must have. Opisane produkty przydadzą Ci się zarówno w podróży, jak i podczas domowego spa. Jesteś ciekawa co dla ciebie przygotowaliśmy?

Lato w pełni! Póki trwają wakacje musisz uzupełnić swoją kosmetyczkę. Powiększ ją o zaproponowane przez nas produkty. W co powinnaś się zaopatrzyć? Spieszymy z pomocą...

1. Silcare

Krem do rąk So Rose! So Gold! Velvet Silk 240 ml

Hand Cream Velvet Silk to nowość z naszej ekskluzywnej serii pielęgnacyjnej So Rose! So Gold! Ten aksamitny krem do rąk zawiera w swoim składzie hydrolizowane jedwab i glicerynę, które pomagają utrzymać optymalny poziom nawilżenia skóry i tworzą na niej ochronny, wygładzający film. Masło Shea oraz witamina E działają odżywczo i regenerująco, pomagając dłoniom odzyskać młody wygląd. Kwiatowo-owocowy zapach rozpieszcza zmysły, dopełniając pielęgnacyjny rytuał. Kosmetyk nadaje skórze jedwabistą gładkość, nie pozostawiając przy tym uczucia lepkości i tłustości.

Działanie:

nawilża i zabezpiecza skórę przed nadmierną utratą wody;

pomaga utrzymać optymalny poziom nawilżenia;

tworzy na dłoniach ochronny, wygładzający film;

wspomaga regenerację skóry;

szybko wchłania się, nie pozostawiając tłustej, lepkiej warstwy;

pozostawia na skórze przyjemny zapach.

Sposób użycia:

Wmasować w czystą, suchą skórę dłoni i pozostawić do wchłonięcia.

Cena 20,20 zł

Mat. promocyjne

2. Revitalift filler L’Oreal

Starzenie się skóry to nieuchronny proces, który nie sprowadza się wyłącznie do widocznych zmarszczek. W początkowym etapie skóra staje się bardziej narażona na przesuszanie. Następnie, zaczyna sprawiać wrażenie „opadniętej”, a policzki i obszar kości policzkowych tracą swoją objętość, stając się mniej sprężystymi i jędrnymi. Co więcej, starzenie się skóry spotęgowane jest często przez pojawiające się przebarwienia.

W wyniku inspiracji dermatologią estetyczną, laboratoria L’Oréal Paris opracowały nową formułę kremu na dzień z wysoką ochroną przeciwsłoneczną SPF 50, która jeszcze skuteczniej wspiera walkę z oznakami starzenia się skóry i dodatkowo chroni ją przed fotostarzeniem.

Formuła kremu zawiera trzy rodzaje kwasu hialuronowego:

• Makro kwas hialuronowy: o właściwościach nawilżających

• Mikro kwas hialuronowy: wspomaga ujędrnienie i przywrócenie skórze objętości

• Nowy mikrowypełniający kwas hialuronowy: 50x mniejszy niż makro kwas hialuronowy, wspiera skuteczną redukcję zmarszczek.

Mat. promocyjne

Skóra jest natychmiast nawilżona, a odpowiedni poziom nawilżenia utrzymuje się przez 48h*. Po 4 tygodniach skóra staje się bardziej sprężysta z widocznie zredukowanymi zmarszczkami** w trzech kluczowych obszarach twarzy: kurze łapki -39%, na czole -35% i bruzda nosowo-wargowa -35%. Lekka formuła kremu z filtrem SPF 50 chroni skórę przed promieniowaniem UVB i UVA, pomaga zapobiegać fotostarzeniu się skóry i chronić jej sprężystość. Bez białych śladów. Bez tłustego wykończenia. Odpowiednia dla wszystkich rodzajów skóry.

*Test instrumentalny, 23 kobiety.

**Ocena kliniczna, 42 kobiety, 4 tygodnie.

CENA 51,99 PLN

Mat. promocyjne

3. Revitalift serum L’Oreal

SERUM PRZECIWZMARSZCZKOWE 1.5% CZYSTEGO KWASU HIALURONOWEGO

Dzięki nowości Revitalift Filler zrobisz kolejny krok w skutecznej rutynie pielęgnacyjnej! L’Oréal Paris, inspirując się zabiegami medycyny estetycznej, opracowało produkt, który działa jak zastrzyk ultra-skoncentrowanego kwasu hialuronowego, aby wypełnić wszystkie rodzaje zmarszczek. Odkryj nowoczesne serum w pipecie, dzięki której aplikacja jest łatwa i bardzo przyjemna, a Twoja codzienna dawka piękna stanie się jeszcze większą przyjemnością.

Perfekcyjny duet

Dzięki specjalistycznym badaniom i wieloletniej pracy ekspertów, w laboratoriach L’Oréal Paris powstało Serum Przeciwzmarszczkowe Revitalift Filler, którego siła drzemie w połączeniu dwóch rodzajów kwasu hialuronowego. W serum znajdziemy aż 1,5% czystego kwasu hialuronowego: makrocząsteczkowego, który działa na powierzchni skóry uzyskując natychmiastowy efekt nawilżenia, oraz mikrocząsteczkowego, który oddziałuje na głębsze warstwy skóry, by stopniowo wypełniać zmarszczki od wewnątrz. Całość została zamknięta w luksusowej butelce z grubego szkła z wygodną, precyzyjną pipetą.

Zaawansowana formuła Serum Przeciwzmarszczkowego Revitalift Filler oraz zawarte w nim 1,5% czystego kwasu hialuronowego, sprawiają, że efekty są widoczne już po pierwszym użyciu, a po 6 tygodniach regularnego stosowania osiągniemy spektakularny efekt – aż do 47% zmarszczek zostaje wygładzonych.

Zatrzymaj starzenie z Revitalift Filler i ciesz się jędrną i sprężystą skórą dzięki L’Oréal Paris. Ponieważ jesteś tego warta!

cena: 49,99 zł

Mat. promocyjne

4. Only bio

Intymnie i z czułością - nowości od OnlyBio.life

Każde ciało zasługuje na troskę i świadomą pielęgnację. Warto wsłuchiwać się w jego potrzeby, odkrywając w sobie siłę kobiecości. Otaczajmy je czułością, dając mu to, co najlepsze w każdej dziedzinie! O miejsca intymne z największą troską zadbają nowości marki OnlyBio Life.

Mat. promocyjne

W portfolio marki pojawiły się naturalne i bezpieczne produkty do higieny intymnej: hipoalergiczna emulsja do higieny intymnej oraz prebiotyczny płyn do higieny intymnej (16,99 zł/ 250 ml). Wegańskie, ekologiczne i certyfikowane nowości zostały opracowane tak, by skutecznie chronić naturalną mikroflorę okolic intymnych. Produkty przeznaczone są do codziennej higieny, a dodatkowo idealnie sprawdzą się także podczas golenia.

Emulsja z największą delikatnością zadba o wrażliwą, skłonną do podrażnień, alergii i infekcji skórę okolic intymnych. Przyniesie jej ukojenie, zapewniając jednocześnie właściwą ochronę. Jej formuła oparta jest o prebiotyki, które odbudowują i wzmacniają naturalny mikrobiom okolic intymnych, aloes, który nawilża, łagodzi i chroni oraz kwas mlekowy, pomagający utrzymać prawidłowe pH. Dzięki takiej kompozycji składników codzienne stosowanie emulsji redukuje ryzyko podrażnień i infekcji.

Płyn, dzięki formule prosto z natury, zabezpiecza naturalną mikroflorę okolic intymnych, przywracając także równowagę PH. W składzie płynu również znajdują się odbudowujące i wzmacniające mikrobiom prebiotyki. Dodatkowo jego formułę uzupełnia lewan z rzepaku, który silnie nawilża skórę, chroniąc ją przed przesuszeniem. W składzie znajduje się również kwas mlekowy, który zapewnia prawidłowe pH. Przy regularnym, codziennym stosowaniu płynu można zminimalizować ryzyko wystąpienia infekcji, na które narażone są miejsca intymne.

Opracowane przy współpracy z dermatologami produkty posiadają Rekomendację Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

COSMOS NATURAL certyfikowany przez Ecocert Greenlife na zgodność ze standardem COSMOS.

Formuły są w 100% wegańska i cruelty free, potwierdzona przez największą światową organizację Vegan Society.

Produkty dostępne na stronie onlybio.life oraz w drogeriach Rossmann.

Mat. prasowe

5. Zo Skin

ZO SKIN HEALTH DUAL ACTION SCRUB to peeling do twarzy o podwójnym działaniu złuszczającym, którego formuła została opracowana na bazie starannie dobranych składników – kwasu mlekowego i salicylowego, olejku z liści drzewa herbacianego i ekskluzywnego kompleksu ZO-RRS2. Masaż wykonywany przy rozprowadzania peelingu, w połączeniu ze składnikami aktywnymi, minimalizuje stany zapalne i zwalcza wolne rodniki, a także usuwa nadmiar sebum oraz pobudza skórę do naturalnych procesów odnowy. Po zastosowaniu preparatu cera staje się wyjątkowo aksamitna i gładka.

Cena: 350 zł/116g

Mat. promocyjne

6. Elgydum Kids lub Elgydum dla dorosłych

Nowość! Idealna na wakacje – szczoteczka Elgydium Pocket Kids Shark

Wakacje nadchodzą wielkimi krokami. Po wielu miesiącach przebywania w domowej izolacji, większość osób wyruszy na urlop, by wypocząć i nacieszyć się letnią aurą w rodzinnym gronie. Przygotowując się do wyjazdu z dziećmi, niezależnie od jego długości, należy zabrać ze sobą kosmetyczkę wyposażoną w akcesoria, które pomogą całej rodzinie zadbać o codzienną higienę. Niezbędnym jej elementem będzie zatem szczoteczka do zębów dla dzieci, na przykład nowa, kieszonkowa Elgydium Pocket Kids Shark.

Szczoteczka - must have dziecięcej kosmetyczki

Kiedy pakujemy wakacyjną kosmetyczkę, najchętniej wybieramy mini wersje ulubionych kosmetyków, aby zmieścić w niej jak najwięcej potrzebnych rzeczy. Wygodnym rozwiązaniem, które zawsze można mieć przy sobie, będzie zatem wybranie składanej szczoteczki, na przykład Elgydium Pocket Kids Shark. Model ten ma ciekawy design, który sprawi, że dbanie o higienę jamy ustnej przez najmłodszych stanie się świetną zabawą i niezapomnianą przygodą. Ten kompaktowy model po złożeniu ma zaledwie 10 cm i zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu można go schować do torebki czy bagażu podręcznego. Szczoteczka posiada otwory umożliwiające wysychanie włókien po użyciu. Elgydium Pocket Kids Shark ma włókna o różnej długości. Krótsze są dostosowane do małych zębów, natomiast dłuższe masują dziąsła. Na główce szczoteczki znajduje się wskaźnik wielkości pasty, w postaci kolorowych włókien. Szczoteczka ma także przyssawkę, która zapewnia dobrą zabawę podczas mycia zębów. Kieszonkowa szczoteczka Elgydium Pocket Kids Shark przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

Zawsze pod ręką

Kieszonkowa szczoteczka do zębów Elgydium Pocket Kids Shark, przydaje się nie tylko w podróży, lecz także w codziennych sytuacjach. Ze względu na jej niewielki rozmiar można ją schować do plecaka i mieć pod ręką zawsze, kiedy zajdzie taka potrzeba, na przykład w przedszkolu. Podczas wakacji szczoteczkę warto zestawić z kolorowymi pastami smakowymi Elgydium KIDS. W ofercie dostępny jest także model dla dorosłych - Elgydium Pocket. Dzięki temu dbanie o higienę podczas rodzinnego wyjazdu nie będzie problemem.

Produkty Pierre Fabre Oral Care marki Elgydium dostępne są wyłącznie w aptekach stacjonarnych oraz internetowych.

Mat. promocyjne

ELGYDIUM SENSITIVE to pasta do zębów w formie żelu o niskich właściwościach ściernych z zawartością fluoru zapewniającą odpowiednią ochronę wrażliwych zębów (zawartość jonów fluorkowych 1250 ppm). Pomaga ograniczyć nadwrażliwych zębów, dzięki czemu znów można pić i jeść gorące i zimne produkty.

Cena około 17 zł

Mat. promocyjne

7. Garnier - Hyaluronic Aleo Jelly

Hyaluronic Aloe Jelly to żel aloesowy do twarzy

Lekki żel nawilżający do twarzy z organicznym ekstraktem z aloesu i kwasem hialuronowym naturalnego pochodzenia.

Hyaluronic Aloe Jelly odpowiednio nawilża przez 48H*, koi i przewraca skórze sprężystość - a co najważniejsze idealnie się wchłania.

Skóra jest pełna blasku i odżywiona, a Ty - gotowa do działania! Natura i innowacja zamknięte w żelowej konsystencji? #razemnajlepiej

Mat. promocyjne

8. I tomorrowlabs

Linia MEDHydragel Moisturizer - krem do twarzy

Lekki, nietłusty krem o żelowej konsystencji jako innowacyjna pielęgnacja przeciwstarzeniowa dla szczególnie wrażliwej skóry. Intensywnie dostarcza skórze długotrwałe nawilżenie i przeciwutleniające składniki aktywne.

[HSF] + alantoina + aloes + dekspantenol + cynk

Nietłusta, szybko wchłaniająca się formuła

Intensywne nawilżenie i wygładzenie

Zapewnia młodzieńczy wygląd skóry

Mat. promocyjne

9. Natura siberica

Naturalny, wegański szampon do włosów farbowanych Be Color Blask i Ochrona koloru Hair Evolution

Tajemnica skuteczności

Naturalny, wegański szampon do włosów farbowanych Be Color

Blask i ochrona koloru

NATURALNA EWOLUCJA TWOICH WŁOSÓW

Jeśli Twoje włosy są po farbowaniu matowe, zniszczone, pozbawione elastyczności, a na dodatek kolor szybko się z nich wypłukuje, to ten szampon jest dla Ciebie.

• Delikatnie oczyszcza i wzmacnia włosy.

• Odżywia i nawilża skórę głowy.

• Zapewnia optymalne pH, dzięki czemu przedłuża trwałość i intensywność koloru.

• Sprawia, że włosy stają się gładkie, lśniące i miękkie w dotyku.

• Jest wegański.

Szampon sprawdzi się szczególnie u osób, które regularnie rozjaśniają lub farbują włosy, stylizują je na gorąco lub są narażone na szkodliwe działanie składników zewnętrznych.

Hair Evolution to profesjonalna pielęgnacja włosów wykorzystująca nowoczesne technologie, które zachowują całą moc rzadkich, dzikich, syberyjskich roślin.

Olej z borówki brusznicy odżywia i wygładza włosy. Aktywna witamina C przywraca włosom piękny blask i naturalną siłę. Kwasy AHA zapewniają ochronę i pomagają zachować optymalny poziom pH, dzięki czemu przyczyniają się do przedłużenia intensywnego koloru włosów.

Cena 19,99 zł

Mat. promocyjne

10. Lash sensational

Maskara Maybelline Lash Sensational posiada unikalną szczoteczkę w kształcie wachlarza wraz z wypustkami o różnej długości. Dzięki temu możliwe jest idealne rozczesanie rzęs oraz ich precyzyjne wydłużenie – wszystko to sprawia, że makijaż oka wygląda rewelacyjnie! Lekka formuła nie skleja rzęs, ponieważ w składzie występuje niewielka ilość wosków.

Na TikToku Maybelline New York trwa MEGA Challenge. Biorąc udział w #PressPlayMaybelline, można wygrać niesamowite nagrody – od hulajnóg elektrycznych do zestawów kosmetyków. Wygrywa aż 100 osób! Nie czekaj, wybierz swój kolor i #PressPlay!

KAŻDA RZĘSA UCHWYCONA I POWIĘKSZONA z LASH SENSATIONAL