Kłącza perzu mają działanie moczopędne i przeczyszczające. Wspomagają leczenie cukrzycy i kamicy nerkowej.

Kłącze perzu zawiera składniki takie jak: olejek eteryczny, inulina, kwasy organiczne, ok. 10 % śluzów, saponiny, krzemionka, sole mineralne, witamina C, węglowodany i substancje gumowe.

Kłącze perzu – właściwości i działanie

Kłącza perzu działają moczopędnie, przeciwgorączkowo i lekko przeczyszczająco. Wykazują działanie żółciopędne i przeciwbakteryjne. Kłącze perzu najczęściej stosowane jest w leczeniu chorób przemiany materii. Pomaga przy trądziku, chorobie reumatycznej i dnie moczanowej.

Kłącza perzu zalecane są diabetykom, ponieważ zawierają związki pochodne fruktozy. Roślina stosowana jest przy zatruciach i zakażeniach. Chroni wątrobę. Łagodzi zapalenia gruczołu krokowego. Oczyszcza organizm z toksyn. Łagodzi bóle wrzodowe i redukuje poziom cholesterolu. Spowalnia proces starzenia chrząstek stawowych i tkanki łącznej skóry. Leczy obrzęki wątroby i nieżyt górnych dróg oddechowych. Picie naparu z kłączy perzu pomaga w chorobach nerek i pęcherza moczowego.

Kłącza perzu – stosowanie

Kłącza perzu najczęściej stosowane są w postaci naparu. Jedną łyżkę stołową rozdrobnionego suszu z kłączy perzu należy wsypać do garnka i zalać szklanką wody. Całość doprowadzamy do wrzenia, następnie gotujemy przez ok. 10 minut pod przykryciem na mniejszym ogniu. Napar przecedzamy i zostawiamy do wystygnięcia. Odwar z kłączy perzu należy pić 2-3 razy dziennie po pół szklanki.

Picie naparu z kłączy perzu nie jest wskazane u osób z niedrożnością dróg moczowych.

