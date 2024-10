Uczestniczki 2. edycji programu "Kanapowczynie" udowodniły, że pogram nie tylko ma sens, ale odmienia też życie osób, które podjęły się wyznania i nie tylko postanowiły schudnąć, ale zawalczyć też o siebie i swoje zdrowie. Już w czasie programu uczestniczki schudły niemal po 20 kilogramów albo więcej, jak w przypadku Anety, ale pokazały też, że porady i rozmowy z trenerem nie poszły na marne i po programie nadal starają się zdrowo odżywiać, a efekty są widoczne gołym okiem. Największych metamorfoz dokonały bez wątpienia Aneta i Alicja, ale ogromnym sukcesem może pochwalić się też Paula oraz Agnieszka. Najnowsze zdjęcia Agnieszki z programu "Kanapowczynie" to wielkie zaskoczenie. Wygląda jak zupełnie inna osoba. Metamorfoza odjęła jej lat!

Jestem pod wrażeniem metamorfozy Agnieszki z "Kanapowczyń". "Fenomenalna przemiana"

Po wielkim sukcesie programu "Kanapowcy", który błyskawicznie stał się hitem TTV, przyszedł czas na kobiecą wersję i tak powstały "Kanapowczynie". W drugiej edycji widzowie mogli poznać pięć kobiet, które zdecydowały się odmienić swoje życie i zadbać o zdrowie nim będzie za późno. W programie najwięcej emocji budziła Paula, która zgłosiła się, ważąc 148 kilogramów. Nawyki żywieniowe tej uczestniczki budziły ogromne emocje, a "aferę z krojeniem koperku" pamiętają doskonale wszyscy fani hitu TTV. Okazuje się, że Paula po zakończeniu przygody z programem "Kanapowczynie" nie dała za wygraną i niedawno pochwaliła się nowym zdjęciem, na którym wdać, że faktycznie udało jej się schudnąć. Spektakularną metamorfozę przeszła też Aneta z "Kanapowczyń".

Wśród uczestniczek była m.in. Agnieszka Dera, która pochodzi ze Śląska i na co dzień prowadzi cukiernię. Prywatnie uczestniczka "Kanapowczyń" jest też mamą 4-letniego Mikołaja i Łucji, a do programu zgłosiła się po tym, jak w ciągu ostatnich 10 lat przytyła prawie 30 kilogramów. Agnieszka, zaczynając swoją przygodę z odchudzaniem ważyła 105,5 kilograma i wiedziała, że chce to zmienić nie tylko dla siebie, ale również zadbać o zdrowie dla dzieci. W programie Agnieszka z "Kanapowczyń" zrzuciła 19, 2 kilograma, ale to nie koniec jej drogi. Choć nadal prowadzi cukiernię i na co dzień ma mnóstwo pokus, to doskonale sobie z nimi radzi i nadal zdrowo się odżywia.

Pokusy w pracy nie są dla mnie żadnym problemem. powiedziała wprost Agnieszka z 'Kanapowczyń'

Instagram @agnieszka_kanapowczynie2_ttv

W programie Agnieszka ważyła ponad 105 kilogramów, a teraz ta waga to już przeszłość. Uczestniczka "Kanapowczyń" niedawno pochwaliła się nowymi zdjęciami w mediach społecznościowych i wygląda fenomenalnie. Okazuje się, że Agnieszka nie tylko zrzuciła dodatkowe kilogramy, ale aktualnie wygląda dużo młodziej niż w programie. Zdrowe odżywianie i nowe nawyki sprawiły, że 36-latka prezentuje się promiennie i z uśmiechem podejmuje kolejne wyzwania. Na swoim instagramowym koncie pokazuje też, co je na co dzień, dzieli się swoimi przepisami i udowadnia, że chcieć znaczy móc.

Zaledwie tydzień temu uczestniczki drugiej edycji "Kanapowczyń" spotkały się i nie ukrywają, że mają ze sobą kontakt, a program nie tylko odmienił ich życie, ale sprawił też, że znalazły przyjaźń. Na zdjęciu widać, jak długą drogę przeszły uczestniczki i okazuje się, że wspólnie pożegnały już ponad 150 kilogramów. Internauci są pod wrażeniem i komplementom nie ma końca. Niektórzy piszą wprost, że dziś wyglądają jak zupełnie inne osoby.

Piękne, Jesteście dowodem na to, że niemożliwe nie istnieje.

Przecież to są inne kobiety niż te z programu!

Cudownie!!! podziwiam Wasz upór i ciężką pracę :) super widzieć, że macie ze sobą kontakt po programie i się kumplujecie