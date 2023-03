"Love Island 3": Stella opowiedziała o swojej metamorfozie: "Przemiana trwać będzie do końca życia"

Stella Staniszewska to nowa gwiazda "Love Island 3". Ostatnio schudła 18 kilogramów! Co jeszcze o niej wiadomo?

Stella Staniszewska to nowa gwiazda "Love Island 3". Ostatnio schudła 18 kilogramów! Co jeszcze o niej wiadomo?

Trzecia edycja "Love Island" zbliża się wielkimi krokami, a produkcja show powoli przedstawia nam uczestników. Już teraz wiadomo, że na "Wyspie miłości" zobaczymy między innymi Stellę Staniszewską! Dziewczyna jakiś czas temu przeszła niesamowitą metamorfozę - schudła aż 18 kilogramów. Co jeszcze o niej wiadomo? Zobaczcie! Zobacz także: Nowy uczestnik "Hotelu Paradise" to... były chłopak Agi Boryń z "Love Island"! Mamy ich wspólne zdjęcia "Love Island": Stella Staniszewska kolejną uczestniczką 3. edycji programu Już 28 lutego na antenę telewizji Polsat powróci uwielbiane randkowe reality show, czyli "Love Island". Ta edycja z pewnością dostarczy nam wielu emocji, bo tak ciekawych osobowości, chyba jeszcze nie było. I coś czujemy, że jedną z osób, która nieźle namiesza w show, będzie Stella Staniszewska! Stella ma 29 lat i kocha taniec. Za swoje największe atuty uważa długie, czarne włosy i niebieskie oczy, którymi z pewnością zahipnotyzuje niejednego Wyspiarza. Jest pedantką - nienawidzi bałaganu, a w jej szafie wszystko musi być równo poskładane i ułożone kolorami. Największym sukcesem w jej życiu było schudnięcie 18 kilogramów i odkrycie życiowej pasji, jaką jest kulturystyka. Bardzo żałuje, że w przeszłości się zaniedbała i doprowadziła do zgromadzenia nadprogramowych kilogramów. Mimo wielkiego wysiłku, jaki włożyła w swoją przemianę, w skali od 1 do 10 przyznaje sobie 8.5 punktu. Jak podkreśla – jest świadoma swoich niedoskonałości i wie, że musi nad nimi popracować. Na "Wyspie miłości" będzie poszukiwać mężczyzny, który ma minimum 185 cm wzrostu, mocne barki i silne ramiona. Ciemny blondyn o zielonych oczach, przeszywającym spojrzeniu, a do tego inteligentny,...