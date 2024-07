Detoks jednodniowy. Oczyszczanie w jeden dzień

Detoks jednodniowy wymaga wcześniejszego zaopatrzenia w niezbędne produkty, które mają właściwości oczyszczające organizm z toksyn. Są to m.in. pomidory, awokado, truskawki i pestki słonecznika. Detoks nie ogranicza się tylko do diety – to również ruch, picie herbatek ziołowych i rozmowa z bliskimi.