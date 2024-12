Big Boy dokonał zmiany, która do tej pory jest uznawana za jedną z najbardziej spektakularnych w rodzimym show-biznesie. Uczestnik "Gogglebox" postanowił zadbać o swoje zdrowie, nie tylko poddając się kluczowej operacji, ale przede wszystkim całkowicie zmieniając swój sposób żywienia i wdrążając aktywność fizyczną. Choć droga nie była łatwa, coraz wyraźniejsze efekty motywowały go do dalszej pracy. W rozmowie z naszym reporterem opowiedział o tym, co jeszcze zmieniło się w jego życiu.

Big Boy z "Gogglebox" szczerze o swojej metamorfozie

Mateusza Borkowskiego, znanego również jako Big Boy, widzowie poznali za sprawą programu "Gogglebox. Przed telewizorem", gdzie szybko zdobył ich sympatię. Na przestrzeni lat, a tym samym kolejnych sezonów, fani z podziwem obserwowali spektakularną metamorfozę mężczyzny, który borykał się z poważną nadwagą. W końcu postanowił powiedzieć "dość" i rozpoczął walkę z otyłością.

Poddał się operacji zmniejszenia żołądka, zaczął być bardziej aktywny i przede wszystkim zmienił swoją dietę. Pomogło mu to zrzucić ponad 170 kg i dziś jest nie do poznania. W rozmowie z naszym reporterem opowiedział o swojej przemianie, przyznając, że schudnięcie bardzo ułatwiło mu codzienne funkcjonowanie i dziś jest naprawdę bardzo aktywny.

Nie wyobrażam sobie już innego życia. Zmieniłem się. Tak, na początku byłem tym Big Boy'em, który ważył 250 kg, teraz jestem Big Boy'em, który waży 76 kg. Moje życie zupełnie inaczej wygląda. To jest przemiana, która trwa i będzie trwała do ostatnich chwil mojego życia, ale nigdy nie żałowałem tej decyzji

Big Boy podkreślił również, że ma ogromne wsparcie od swojej ukochanej Kingi, która również stara się pozytywnie wpływać na jego metamorfozę... nie tylko fizyczną. Zdradził specjalnie dla Party, co jeszcze uległo diametralnej zmianie. Obejrzyj wideo i się przekonaj!

