Premierę serialowego „Harry’ego Pottera” wyznaczono na 2026 rok. Widzowie muszą się uzbroić w cierpliwość, ale pojawiają się już pierwsze informacje, które mogą rozbudzić apetyt fanów serii.

Reklama

Ujawniono twórców serialu, który będzie emitowany jako oryginalna produkcja HBO. Do projektu zatrudniono Francecsę Gardiner, która będzie nie tylko showrunnerką, ale i scenarzystką.

Doświadczona Francesca Gardiner pracowała przy takich tytułach jak „Medyceusze: Władcy Florencji”, „Transporter”, „Człowiek z Wysokiego Zamku” oraz „Mroczne materie”. Podczas produkcji „Sukcesji”, która okazała się hitem HBO, pełniła rolę konsultantki.

Niedawno ogłoszono także reżysera serialu „Harry Potter”. Jest nim Mark Mylod. Filmowiec, który stoi za takimi hitami jak „Sukcesja”, „Ekipa”, „Shameless – Niepokorni”, „The Last of Us” oraz „Menu”.

Serialowy „Harry Potter” ma już showrunnerkę i reżysera. Co wiemy o serii HBO?

Warto przypomnieć, że początkowo serial „Harry Potter” zaplanowano z myślą o platformie Max. Jednak w związku z nową strategią marki seria zadebiutuje jako produkcja HBO. Co to oznacza? Przede wszystkim większy budżet i prestiż. Odcinki mają znaleźć się zarówno na kanałach Max, jak i HBO.

Zobacz także

W streszczeniu serii przekazano, że będzie to „wierna adaptacja ukochanej serii książek o Harrym Potterze autorki powieści i producentki wykonawczej JK Rowling”.

Dalej czytamy: „W serialu wystąpi nowa obsada, która poprowadzi kolejne pokolenie, pełne fantastycznych szczegółów i uwielbianych postaci, uwielbianych przez fanów Harry'ego Pottera kochają od ponad 25 lat”.

„Każdy sezon będzie przybliżał Harry'ego Pottera i jego niesamowite przygody nowym widzom na całym świecie, podczas gdy oryginalne, klasyczne i cenione filmy pozostaną podstawą serii i będą dostępne do oglądania na całym świecie”.

Prezes Warner Bros Television, Channing Dungey, przyznał wcześniej, że obsadzenie głównych ról w serialu było trudne, biorąc pod uwagę uwielbiane kreacje Daniela Radcliffe'a, Ruperta Grinta i Emmy Watson.

Powiedziała: „Najtrudniejszą częścią są dwie pierwsze książki, w których dzieci są młodsze, mają około 11 lub 12 lat”.

Dungey dodał również, że rozmowy na temat castingu rozpoczną się po wybraniu showrunnera, co oznacza, że możemy otrzymać nowe informacje już w niedalekiej przyszłości.

Zobacz także: Powstaje serial "Harry Potter"! Kiedy i gdzie premiera? Kto w obsadzie? Nowe informacje

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.