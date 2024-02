Kamila z "Rolnik szuka żony" opublikowała w mediach społecznościowych kilka relacji i zaprezentowała się bez filtrów wygładzających. Aż trudno uwierzyć w tę zmianę... Kamila prezentuje się doskonale, a w zasadzie jej cera. Rolniczka zdradziła, jak osiągnęła taki efekt i pokazała zdjęcia z przeszłości. Nie wyglądało to dobrze...

Program "Rolnik szuka żony" daje uczestnikom nie tylko szansę na znalezienie miłości, ale jak się okazuje już od kilku edycji, to również szansa na ogromną popularność. Skorzystała z niej Kamila z 8. edycji, która dziś jest prawdziwą gwiazdą Instagrama i właśnie pochwaliła się nowymi relacjami. Uczestniczka randkowego show Telewizji Polskiej przyznała, że popiera strajk rolników i wybrała się nawet na marsz do Warszawy, ale zanim o tym poinformowała, pokazała swoje najnowsze zdjęcia bez filtrów i wygląda na nich spektakularnie. Okazuje się, że Kamila z "Rolnik szuka żony" zadbała o odpowiednią pielęgnację swojej skóry zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Efekty są doskonałe!

Okazuje się, że teraz Kamila w relacji na Instastory nie musi używać żadnego filtra upiększającego czy wygładzającego, a jej skóra wygląda promiennie i widać, że jest w świetnej kondycji.

Nie ma żadnego filtra wygładzającego. Zobaczcie, jak delikatne są te zmarszczki mimiczne. Dla mnie to jest największe WOW, bo to, że mam nawilżoną cerę to wiem.

dodała rolniczka.