Kalafior zawiera błonnik, potas, magnes, żelazo, cynk, a także witaminy A, B i C oraz beta-karoten. Aby zachować jędrność i właściwości odżywcze kalafiora, trzeba namoczyć go rozdrobnionego na różyczki w wodzie z sokiem z cytryny, a następnie gotować we wrzącej wodzie z solą i cukrem bez przykrycia 4 minuty.

Sulforafan, czyli przeciwnowotworowe działanie kalafiora

Kalafior zawiera sulforafan, substancję zapobiegającą powstawaniu i rozwojowi chorób nowotworowych. Przeciwnowotworowy sulforafan zawarty w tym warzywie jest około 5 razy bardziej przyswajalny niż pochodzący z suplementów diety.

Nawet połowa ludzkości nie posiada genu wspomagającego przyswajanie sulforafanu, dlatego musi on być dostarczany w diecie. Idealnie byłoby jeść raz dziennie zawierające sulforafan kalafior, brokuły, kapustę, jarmuż, rzepę bądź brukselkę w celu wchłonięcia do organizmu odpowiedniej dawki sulforafanu.

Witaminy i przeciwutleniacze w kalafiorze

Oprócz tej cennej dla człowieka substancji kalafior posiada bardzo dużo błonnika pokarmowego (usprawnia pracę jelit), potasu, magnezu, wapnia, żelaza, miedzi, cynku, jodu, fluoru, witaminy A, B, C, beta-karotenu. Odmiany fioletowe i zielone zawierają także liczne związki o działaniu przeciwutleniającym. Jego niska wartość energetyczna (około 25 kalorii na 100 gramów warzywa) sprzyja włączeniu go w dietę osób odchudzających się. Kalafiora poleca się szczególnie przy chorobach wątroby, żołądka i jelit oraz wykrytej bakterii Helibacter pylori, którą skutecznie niszczy. Przeciwwskazaniem do spożywania jest przyjmowanie tyroksyny (przy niedoczynności tarczycy), gdyż zawarte w kapustowatych tiocyjanki hamują jej działanie.

Jak ugotować kalafior?

W sprzedaży znajdziemy kalafiory, których waga dochodzi nawet do 2 kilogramów, a średnica do 25 cm, nie ma to jednak żadnego wpływu na ich jakość. Przy zakupie zwracamy uwagę na jasny kolor i zwartość różyczek, brak przebarwień czy plam. Liście kalafiora również powinny być jednolite, zielone, sprężyste. Po rozdrobnieniu kalafiora na małe różyczki i usunięciu liści możemy z powodzeniem przechowywać go w lodówce, a mrożonego przechowywać nawet do kilku miesięcy.

Występuje także odmiana fioletowa kalafiora, o dość intensywnym kolorze i bardziej pikantnym smaku, a także delikatniejsza zielona czy też żółta lub pomarańczowa. Aby nie zepsuć smaku ani właściwośći odżywczych kalafiora, najlepiej po podzieleniu go na różyczki, namoczyć go w wodzie z sokiem z cytryny. Skróci to czas gotowania i pozwoli na pozbycie się niechcianych insektów, które mogą pomieszkiwać między różyczkami. Po namoczeniu wrzucamy kalafiora do osolonego wrzątku z odrobiną cukru i dla zachowania jędrności warzywa gotujemy 4 minuty bez przykrycia (uwolni się wydalany nieprzyjemny zapach siarki), po czym odcedzamy. Gazotwórcze działanie kalafiora można zredukować, dodając do potraw z nim w roli głównej odpowiednie zioła: majeranek, kminek, imbir, koper czy czosnek.

