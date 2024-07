Doda była jedną z największych gwiazd "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Polsacie. Piosenkarka nie tylko zagrała solowy koncert, ale także wystąpiła na scenie razem z Marylą Rodowicz oraz Cleo. Jednak prawdziwą furorę wywołała, przebierając się za Wednesday Adsams z hitowego serialu Netflixa, "Wednesday". W rozmowie z naszą reporterką, Moniką Maszkiewicz piosenkarka powiedziała, co sądzi o swoim występie. Doszła do bardzo gorzkiej refleksji!

Podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" Polsatu trzy królowe polskiej sceny zaśpiewały razem, czyli Doda, Maryla Rodowicz oraz Cleo. Czyj to był pomysł? Udzielając wywiadu naszej reporterce, Doda zdradziła kulisy tego występu.

W trakcie sylwestrowej imprezy Doda odtworzyła viralowy taniec Wednesday. Ten występ bije rekordy popularności w mediach społecznościowych. Piosenkarka jednak nie jest z tego dumna. Doszła do gorzkiej refleksji na temat trendów i twórczości artystów.

Jakie to jest słabe, jakie to smutne, że wystarczy przez 10 minut przygotować się do jakiegoś głupiego tańca, który nic nie wnosi do naszego życia i każdy potrafi to zatańczyć — zaczęła.