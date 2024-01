Ania z „Rolnik szuka żony” już wiosną powita na świecie swoje pierwsze dziecko, ale to nie koniec wielkich zmian w życiu rolniczki, bo planuje też ślub z Kubą. Zapowiada się naprawdę przełomowy rok dla Anny z 10. edycji "Rolnik szuka żony". Co więcej, rolniczka odpowiedziała na pytanie internautki i zdradziła, o jakim ślubie marzy. Będziecie zaskoczeni!

Ania z „Rolnik szuka żony” zdradziła, o jakim ślubie marzy

Anna i Kuba to ulubieńcy widzów z 10. edycji "Rolnik szuka żony", którzy cieszą się ogromną sympatią fanów, choć początkowo ich związek budził sporo kontrowersji, a internauci pisali wprost, że w programie nie było widać "chemii" między nimi, a tymczasem po zakończeniu przygody z randkowym show są bardzo zakochani. Anna podczas Q&A tłumaczyła, że od początku Kuba wpadł jej w oko, ale w ciągu kilku dni na gospodarstwie ich uczucie dopiero zaczynało się rozwijać. Teraz para czeka na narodziny synka, a tymczasem jedna z internautek zapytała, jak będzie wyglądał ślub Ani i Kuby:

Ślub będzie z dużą ilością osób czy raczej najbliższa rodzina? zapytała jedna z internautek.

Okazuje się, że Anna z "Rolnik szuka żony" wcale nie marzy o wielkiej uroczystości z pompą, ale o skromnym ślubie podczas zagranicznej podróży.

Nie czuję potrzeby wyprawiania dużego wesela, już wyrosłam z marzeń o pięknej białej sukni i długim welonie itd. Wlałabym jechać w jakąś super podróż i tam wziąć ślub odpowiedziała wprost Anna.

Uda się spełnić to marzenie? Z niemowlakiem może to nie być tak łatwe, ale nie niemożliwe. Anna nie ukrywa, że wcześniej sporo podróżowała, a nawet pracowała jako animatorka na greckiej wyspie Rodos. Aktualnie Anna wiedzie takie życie, jak przed programem i nie ukrywa, że obecnie ciąża niewiele zmieniła w jej codzienności i nadal pracuje i jest bardzo aktywna. Co ciekawe, rolniczka ze spokojem podchodzi do organizowania pokoju dla dziecka i wyprawki. Być może z podobnym spokojem zdecyduje się na organizację ślubu.

