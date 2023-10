Choć Roksana Węgiel skończyła w tym roku dopiero 18 lat i dopiero co zdawała maturę, może sobie pozwolić na coś o czym większość jej rówieśników może jedynie pomarzyć - kupowanie nieruchomości. Nabyła już nawet mieszkanie przeznaczone do wynajęcia i zadeklarowała, że to jeszcze nie koniec inwestycji.

Reklama

Roksana Węgiel kupiła mieszkanie inwestycyjne. Co dalej?

U laureatki Eurowizji Junior w ostatnim czasie naprawdę dużo się dzieje. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu wydała kolejną płytę, którą intensywnie promuje, ale jednocześnie angażuje się w projekty pozamuzyczne, jak współpraca z marką odzieżową czy rola dubbingowa w filmie pełnometrażowym. Roksana Węgiel maju zdawała maturę, a teraz, wspólnie z partnerem, Kevinem Mglejem, doglądają remontu mieszkania, do którego niebawem się wprowadzą. Własne cztery kąty Kevina to jednak nie wszystko - młoda gwiazda zdecydowała się na zakup mieszkania inwestycyjnego. Zapytaliśmy piosenkarkę, skąd taki pomysł. Okazuje się, że Roxie Węgiel, mimo młodego wieku, doskonale się orientuje, jak najlepiej ulokować zarobione pieniądze:

Uważam, że inwestowanie w mieszkania jest naprawdę superopcją i chcę się tym zająć - zadeklarowała

Wyjaśnijmy, że mieszkania inwestycyjne zwykle przeznaczane są na wynajem, krótko- lub długoterminowy i przeważnie znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach. Wokalistka w rozmowie z Party.pl poinformowała, że na tym zakupie nie zamierza poprzestać. Co jeszcze planuje Roksana Węgiel w związku z nieruchomościami? Dowiecie się tego, oglądając nasze krótkie wideo.

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel dzieli się szczęśliwą nowiną! Przed nią i Kevinem nowy etap: "Bardzo się cieszę!"