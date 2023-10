Aneta Glam, w rozmowie z nami opowiedziała, że jest w trakcie budowania swojej strony internetowej. Będą na niej pakiety do sprzedaży, przede wszystkim dla Polaków, bo to w Polsce zyskała największą popularność i sympatię fanów.

Aneta Glam postanowiła dać szansę swoim fanom, aby mogli z nią miło spędzić czas. Przy okazji połączyła miłe z pożytecznym. Projekt ma na celu niesienie pomocy innym.

Na stronie będą pakiety na każdą kieszeń. Zaczynały się będą od 300 dolarów: pakiet, żeby się przejechać ze mną moim samochodem, porozmawiać i zrobić sobie zdjęcie. Inny pakiet będzie taki, że można będzie iść ze mną, na drinka na zachód słońca i to mogą być nawet cztery osoby w tym samym czasie. Pakiet będzie niedrogi. Szczególnie kiedy cztery osoby się podzielą. Będzie wiele pakietów, np. taki, gdzie można iść ze mną na kolację do ekskluzywnej restauracji, na imprezę. Będą do wynajęcia jachty. Wszystko będzie od 300 dolarów wzwyż - powiedziała Aneta.