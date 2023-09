Uczestnicy 4. edycji "Hotelu Paradise" cały czas są w kontakcie z fanami. Mieszkańcy hotelu wciąż trzymają w tajemnicy to, co jest dla fanów najciekawsze, czyli, jakie relacje nawiązali w "Hotelu Paradise" i czy znaleźli tam miłość... Fani oczywiście mają swoje podejrzenia, ale te nie zawsze są słuszne. Czasem jednak, jeden szczegół mówi więcej, niż tysiąc słów i tak też jest w przypadku Kasi, która pokazała, jaki zrobiła sobie tatuaż. "Hotel Paradise 4" Kasia jest z Miłoszem? Pokazała zaskakujący tatuaż! Mieszkańcy "Hotelu Paradise 4" bez względu na to, jakie przykrości i trudne sytuacje ich spotkały, z wielką radością wracają wspomnieniami do programu. Niektórzy mieli okazję przez całą długość trwania produkcji cieszyć się zanzibarskim rajem, inni, jak Kasia, zaledwie kilka dni. Miłosz zaś wrócił do programu raz i to w towarzystwie swojej jedynej, ukochanej partnerki, Wiktorii. Fani nie raz mieli już przypuszczenia, że ich relacja przetrwała, a Miłosz i Wiktoria wciąż są razem. Tymczasem Kasia pochwaliła się zaskakującym tatuażem nawiązującym właśnie do Miłosza! Nie jest tajemnicą, że piosenka Miłosza "Hakuna Matata" podbiła serca fanów programu. Kasia właśnie na taki tatuaż zdecydowała się po programie! Na swoim Instagramie pokazała zdjęcie, a także dodała, że tatuaż jest dla niej "bardzo ważny"! - Byłam dziś na tatuażach, nawet dwóch. Co prawda są to troszkę mniejsze tatuaże, ale kryją za sobą sens bardzo dla mnie ważny. Ja każdy tatuaż umieszczam na lewej stronie ciała. Dlaczego lewa strona ciała? Każdy tatuaż ma dla mnie przesłanie z serca płynące, a lewa strona jest taką stroną od serca - wyjaśniła uczestniczka. Zobacz także: "Hotel Paradise...