Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories pokazała, co razem z mężem kupili do ogrodu w ich nowym domu. Okazuje się, że byli uczestnicy kontrowersyjnego eksperymentu zdecydowali się na coś, o czym latem marzą chyba wszyscy. Dzieci Anity i Adriana z pewnością są zachwyceni. Spójrzcie tylko, co kupili!

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała wielki basen w ogrodzie

Anita i Adrian z trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaledwie kilka miesiecy temu przeprowadzili się do nowego domu. Okazało się wówczas, że byli uczestnicy hitu TVN musieli wyprowadzić się z mieszkania i rozpoczęli remont w nowym, wielkim domu z ogrodem. Ostatnio Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała nowe pokoje dzieci i piękny salon. Teraz z kolei żona Adriana podczas relacji na InstaStories pochwaliła się ogrodem, w którym pojawił się ogromny basen.

Teraz upały nam nie straszne- napisała Anita.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywa, że jej dzieci są zachwycone basenem i już nie mogą doczekać się pierwszych kąpieli.

Maluchy już nie moggą się doczekać, ale pogoda nie dopisuje, do tego woda strasznie zimna, więc zdecydowaliśmy się jeszcze zamówić system ogrzewania. Super prezent na urodziny, któy zostanie z nami na dłużej- dodała w relacji na InstaStories.

Trzeba przyznać, że taki basen to prawdziwy luksus w gorące letnie dni! My już czekamy na zdjęcia szczęśliwej rodzinki ze wspólnych, wodnych zabaw w basenie.