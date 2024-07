Jesienna depresja to coś więcej niż zwykła chandra. Jeśli zły nastrój bez wyraźnej przyczyny utrzymuje się dłużej niż 2 tygodnie, nie wolno tego bagatelizować.

Depresja – nawet ta sezonowa – jest bardzo poważną chorobą, która utrudnia normalne funkcjonowanie. Apatia, senność i spadek libido to sygnały, że trzeba podjąć leczenie.

Przyczyny jesiennej depresji

Główną przyczyną jesiennej depresji jest niedobór światła, bardzo dotkliwy po okresie letnim, w którym organizm przyzwyczaja się do dużej ilości energii słonecznej. Światło bezpośrednio wpływa na pracę szyszynki – jednego z gruczołów wydzielania wewnętrznego, który znajduje się w samym środku mózgu – w nadwzgórzu. Szyszynka przez wieki uchodziła za siedzibę ludzkiej duszy. Ma to pewne przełożenie na rzeczywistość, bo gruczoł ten odpowiada za nastrój. Wydziela melatoninę i serotoninę, których proporcje zależą od ilości dostarczonego światła.

Niedobór światła sprawia, że spada poziom serotoniny (hormonu szczęścia), która jest neuroprzekaźnikiem odpowiadającym za dobre samopoczucie i dostarczającym energii do działania. Zamiast serotoniny szyszynka zaczyna wydzielać melatoninę, która reguluje zegar biologiczny i odpowiada za potrzebę snu. Im jej więcej, tym mniej aktywny staje się organizm. Jego temperatura spada – tak jak tuż przed zapadnięciem w sen, dlatego ciągle odczuwamy potrzebę odpoczynku. Proporcje melatoniny i serotoniny są w pewnym stopniu zależne od indywidualnych tendencji organizmu, dlatego nie każdy odczuwa wahania hormonalne. Tendencję do jesienno-zimowych stanów depresyjnych przejawia 10% społeczeństwa.

Objawy jesiennej depresji

Jesienią ilość melatoniny stale utrzymuje się na wyższym poziomie niż ilość serotoniny. W ten sposób organizm przygotowuje się na zmiany w cyklu dobowym – dłuższe wieczory i krótsze dni. Na niektóre organizmy taka dysproporcja może wpływać bardzo niekorzystnie i objawiać się częstymi chandrami lub o wiele poważniejszą depresją, czyli złym stanem psychofizycznym, utrzymującym się bez wyraźnej przyczyny nieprzerwanie przez wiele tygodni. Objawami sezonowych zaburzeń nastroju (seasonal affective disorders – SAD) są:

ciągła senność bądź zaburzenia snu,

przekonanie o nieprzyjazności otoczenia,

brak zaangażowania w jakiekolwiek formy aktywności,

poczucie niepewnej i zagrażającej przyszłości,

przejadanie się słodyczami lub brak apetytu,

przybieranie na wadze,

spadek samooceny,

chroniczne zmęczenie,

brak koncentracji,

pesymistyczne myślenie,

utrzymujący się niepokój i napady lęku,

spadek zainteresowania życiem towarzyskim,

poczucie bezradności,

spadek libido,

bierność,

apatia,

rozdrażnienie,

płaczliwość,

przygnębienie.

Depresji sezonowej nie muszą towarzyszyć wszystkie wymienione objawy, choć zwykle są one ze sobą powiązane. Powodem do niepokoju może być nawet utrzymywanie się przez wiele dni tylko jednego z nich. Jeśli obniżenie nastroju nie ustępuje przez 2 tygodnie, trzeba szukać pomocy u psychologa. Nieleczona depresja sezonowa może doprowadzić do depresji chronicznej, a nawet do zaburzeń dwubiegunowych.