Karol Strasburger to znany polski aktor, prezenter telewizyjny i gospodarz kultowego teleturnieju "Familiada", który prowadzi od 1994 roku. Urodził się 2 lipca 1947 roku, a swoją karierę aktorską rozpoczął w latach 70. XX wieku, występując w takich produkcjach jak "Czterdziestolatek", "Noce i dnie" czy "Polskie drogi". Przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych prezenterów telewizyjnych w Polsce. Karol Strasburger ma jedno dziecko – 5-letnią córkę Laurę, która jest owocem jego związku z Małgorzatą Weremczuk, jego obecną żoną

Karol Strasburger, 77-letni aktor i prezenter, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat późnego ojcostwa w programie TVN "Mówię wam". Opowiedział o wychowywaniu swojej 5-letniej córki Laury i podkreślił, że pełna odpowiedzialność za dziecko spoczywa zarówno na nim, jak i jego żonie, Małgorzacie Weremczuk. Aktor zaznaczył, że mimo wieku aktywnie uczestniczy w wychowaniu córki i nie traktuje ojcostwa jako jedynie symbolicznej roli.

Fani od jakiegoś czasu zastanawiają się, dlaczego Karol Strasburger coraz rzadziej pojawia się publicznie ze swoją żoną. W wywiadzie dla TVN7 w programie "Mówię wam", Strasburger wyjaśnił, dlaczego tak jest.

Niewiele nas razem w przestrzeni publicznej, choć w pracy idziemy ramię w ramię jak błyskawica. Z własnego wyboru, szacunku do głębi prywatności, odmawiamy wielu zaproszeń do wywiadów i rozmów w TV jako para. Chcemy pokazać, że można osiągnąć wspólny sukces, ale bez szczególnej atencji. Skupiamy uwagę na tym, co ważne dla nas jako partnerów oraz rodziny, nie bywając tym samym w blasku fleszy na ściankach. Szanujemy wybory innych, ale my lubimy inaczej

- zdradził podczas rozmowy Karol Strasburger.