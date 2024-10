Tuż przed dniem Wszystkich Świętych pojawiła się niespodziewana wiadomość o śmierci mamy Pawła i Łukasza Golców. Muzyczni bracia przekazali smutną informację za pośrednictwem mediów społecznościowych. W sieci pojawił się poruszający wpis artystów. Później Irenę Golec pożegnała także synowa. Tragedia w rodzinie gwiazd przypomina nam o trudnych losach Golców. Bracia stracili ojca, gdy byli nastolatkami.

Smutna historia braci Golec. Śmierć mamy to nie wszystko

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Paweł i Łukasz Golec są w żałobie. Muzycy pożegnali ukochaną matkę, która odeszła w wieku 85 lat. Dzisiaj każdy zna hity tego muzycznego duetu, ale niewiele osób wie, kto stoi za ich sukcesem. Irena Golec od samego początku wspierała karierę swoich synów. Oprócz tego wychowywała ich sama od czasu, gdy byli nastolatkami.

Mediami w Polsce wstrząsnęła wiadomość o śmierci mamy Golców. Członkowie zespołu Golec pożegnali swoją rodzicielkę za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie wszyscy wiedzą, że gwiazdy mają bardzo trudną historię rodzinną. Ojciec artystów zmarł, gdy mieli 13 lat. Później Irena Golec sama dbała o wychowanie synów.

Pewne historie w naszym życiu są wymodlone przez sztab ludzi, na czele z naszą mamą, Ireną Golec, która jest „mistrzynią” w tej materii – mówił Łukasz Golec w rozmowie z Aleteia.org.

Paweł i Łukasz Golcowie dla większości Polaków są gwiazdami z telewizji, którym po prostu się udało. Jednak nie wszyscy wiedzą, że artyści pasję do muzyki odziedziczyli po rodzicach. Ich ojciec grał na klarnecie, kiedy wychowywali się w górskiej Milanówce. Natomiast mama tańczyła i śpiewała jako członkini kolektywu zespołu folklorystycznego. Gwiazdy miały świetny wzorzec.

Tragedia rodzinna nastała, gdy Golcowie mieli 13 lat. To właśnie wtedy zmarł ich ukochany ojciec. Po tym koszmarnym zdarzeniu Irena Golec została głową rodziny, która wychowywała przyszłych muzyków. Zadbała o to, by w rodzinie nikt nie poczuł się pokrzywdzony.

To smutne wydarzenie sprawiło, że rodzina Golców zjednoczyła się jeszcze bardziej. Utalentowani bracia byli wpatrzeni w swoją mamę i nigdy nie ukrywali, że to ona wywarła ogromny wpływ na ich karierę. Choć Irena Golec zmagała się z problemami zdrowotnymi, cała uwagę i energię wkładała w synów.

Nie powstrzymywały jej bóle i kolejne operacje. Irena Golec wiedziała, że musi poświęcić się dla dobra swoich synów. Efekt? Chyba nikomu nie musimy go przedstawiać. Bracia Golec to jeden z najpopularniejszych i cenionych duetów muzycznych w Polsce.

Mama miała kilka operacji, na biodro i kolano. Ale jest w dobrej formie i dziękować Bogu daje sobie świetnie radę. Mama to aktorka i wodzirejka, która ma taką ikrę, witalność i charyzmę, jakiej brakuje młodym ludziom. Takiego podejścia do świata i takiego optymizmu można jej tylko zazdrościć – Łukasz Golec przekazał na łamach „Faktu”.

