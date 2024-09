Lady Gaga ponownie zaskoczyła świat, tym razem w nietypowy sposób. Na okładce swojego najnowszego albumu "Harlequin", który zostanie wydany 27 września 2024 roku, umieściła jeden z najważniejszych obrazów polskiego malarstwa – „Stańczyka” Jana Matejki. Ten gest wywołał lawinę komentarzy, nie tylko wśród fanów artystki, ale również w polskich mediach. Co kryje się za tym wyborem? Muzeum Narodowe w Warszawie, które posiada dzieło w swoich zbiorach skomentowało okładkę...

Reklama

"Stańczyk" Jana Matejki na okładce nowego albumu Lady Gagi

Album „Harlequin” jest powiązany tematycznie z rolą Lady Gagi jako Harley Quinn w filmie "Joker: Folie à Deux". To jednak nie jest oficjalny soundtrack filmu, lecz muzyczny projekt, który odzwierciedla ciemne i psychologiczne motywy, podobne do fabuły filmu. "Stańczyk" Matejki, symbolizujący refleksję i melancholię, doskonale współgra z tematyką albumu. Obraz przedstawia błazna królów polskich, zatroskanego upadkiem Smoleńska, co kontrastuje z radosną zabawą na królewskim dworze w tle​. "Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska" z 1862 roku to jedno z najbardziej znanych dzieł Jana Matejki. Błazen, postać kojarzona zwykle z rozrywką, w tym przypadku staje się symbolem głębokiej refleksji nad losem ojczyzny. Stańczyk, choć na pozór postać komiczna, pełnił w kulturze rolę sumienia narodu, komentując wydarzenia polityczne i społeczne. Gaga, która często eksperymentuje z motywami dualizmu – radości i smutku, wybrała dzieło Matejki jako sposób na wyrażenie złożoności ludzkich emocji.

Muzeum Narodowe, które posiada obraz „Stańczyk” w swoich zbiorach, zareagowało na decyzję Lady Gagi z dużym poczuciem humoru. W oficjalnym komunikacie na Facebooku muzeum napisało: „Szok: myśleliśmy, że jedzie do Luwru, a tymczasem pojawił się na płycie Lady Gagi"

Nasz ukochany 'Stańczyk' wkrótce opuści gmach Muzeum i wyruszy w podróż do Paryża, gdzie będzie eksponowany na wystawie 'Figures of the fool' w Luwrze. Czujni fani Jana Matejki zauważyli, że gwiazda muzealnych zbiorów pojawiła się na okładce płyty 'Harlequin' niejakiej Lady Gagi. Album towarzyszy zbliżającej się premierze filmu 'Joker: Folie à Deux'. My oczywiście wiemy, że Joker jest tylko jeden! - poinformowało Muzeum Narodowe w mediach społecznościowych

Fot. shopde.ladygaga.com

Reklama

Obecność „Stańczyka” na międzynarodowej scenie muzycznej podkreśla rosnący wpływ polskiej kultury na światową popkulturę. Lady Gaga jest znana z odważnych wyborów artystycznych, a umieszczenie dzieła Matejki na okładce jej albumu przyczynia się do popularyzacji polskiego malarstwa wśród milionów fanów na całym świecie. To nie pierwszy raz, kiedy „Stańczyk” pojawia się w popkulturze – wcześniej można go było zobaczyć m.in. w serialu "Co robimy w ukryciu"​.