Sylwia Grzeszczak ostatnio jest jedną z najbardziej zapracowanych artystek, a jej ostatnie utwory szturmem podbijają listy przebojów. Gwiazda budzi ogromną sympatię swoich fanów, którzy śledzą jej losy, a teraz Sylwia Grzeszak znów zaskoczyła i opublikowała w mediach społecznościowych wyjątkowe zdjęcie. Co za niespodzianka!

Sylwia Grzeszczak pokazała wyjątkowy prezent

Sylwia Grzeszczak ostatnio wzbudza ogromne emocje, a wszystko za sprawą najnowszego hitu "Motyle", który podbija listy przebojów i raz za razem znajduje się na pierwszym miejscu. Artysta nadal utrzymuje też kontakty ze swoim byłym mężem i okazuje się, że jej relacja z Liberem jest naprawdę dobra, bo to właśnie on napisał słowa do singla "Motyle". Teraz Sylwia Grzeszczak pochwaliła się w mediach społecznościowych niespodzianką i pokazała wyjątkową kurtkę jeansową, na której widnieją słowa jej hitu, a druga część jest ozdobiona niebieskimi motylami. Jesteśmy pod wrażeniem. Zobaczcie sami!

Instagram @sylwia_grzeszczak_official

Sylwia Grzeszczak i Liber poinformowali o rozstaniu pod koniec 2023 roku. Para mimo rozstania od czasu do czasu pojawia się razem na scenie i wspólnie wychowują też córkę Bognę, która jest uczennicą szkoły podstawowej.

Decyzję o rozstaniu podjęliśmy już jakiś czas temu. Przyjaźnimy się i się szanujemy! Nadal pomagamy sobie w pracy i wychodzimy wspólnie na scenę tak, jak to miało miejsce ostatnio na festiwalu w Sopocie napisała Sylwia Grzeszczak w oświadczeniu

Sylwia Grzeszczak Karol Makurat/REPORTER

Artyści są jednymi z niewielu znanych osób, które rozstały się i nadal utrzymują dobre kontakty. Nie było publicznych oskarżeń i "prania brudów', ale nawet teraz razem współpracują i wspierają się przy kolejnych projektach.

Sylwia Grzeszczak i Liber fot. Artur Zawadzki/REPORTER

