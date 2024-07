Wybierając piórnik dla naszego dziecka powinniśmy się kierować jego wiekiem i upodobaniami. Młodszym dzieciom spodobają się piórniki zamykane i rozkładane. Gimnazjaliści docenią piórniki typu tuba, które pozwolą na swobodne dobieranie przyborów szkolnych.

Na rynku można znaleźć piórniki m.in. typu tuba, saszetka, kuferek, kosmetyczka, czy organizer. Ich ceny wahają się od 10 do około 150 złotych, w zależności od rodzaju i wyposażenia.

Co powinno znaleźć się w piórniku?

W piórniku każdego ucznia powinny się pojawić:

gumki do ścierania,

temperówka,

różnokolorowe cienkopisy i kredki,

mała linijka,

korektor,

klej,

co najmniej 2 ołówki o różnej twardości,

2 długopisy – czarny i niebieski (mogą to być także wieczne pióra lub długopisy kulkowe).

Jaki piórnik dla pierwszoklasisty, a jaki dla starszych?

Uczniowie podstawówek, gimnazjów czy liceów mają inne wymagania dotyczące piórników. Dla pierwszoklasistów polecane są piórniki sztywne, rozkładane. Na rynku dostępne są wersje, które mają fabrycznie skompletowane wyposażenie. Takie rozwiązanie oszczędza czas i kłopot rodzicom. Dla nieco starszych dzieci rekomendowane są większe piórniki, porównywane wielkością do kartek A5. Pozwalają one prócz gumek, korektora czy długopisów włożyć także przyrządy do mierzenia, takie jak linijka i kątomierz.

Piórnik dla gimnazjalisty

Dla gimnazjalistów polecane są piórniki bez wyposażenia, po to by mogli samodzielnie dobrać odpowiedni zestaw przyborów. Często też szkoły mają różne wymagania wobec uczniów. Osobom mającym problemy z utrzymaniem porządku zaleca się kupno piórników zamykanych z przekładką. Dzięki nim z łatwością zapanują nad swoimi przyborami. Uczniowie ceniący sobie swobodę i szybkość dostępu powinni wybrać piórniki typu tuba. Zajmują one mniej miejsca, jednak ich pojemność jest znacznie mniejsza w porównaniu z klasycznymi produktami.

Jaki piórnik dla dziewczynki, a jaki dla chłopca?

Piórniki ozdabiane we florystyczne wzory, z księżniczkami, gwiazdami bajek, w kolorach jaskrawych bardziej spodobają się dziewczynkom. Chłopcy wolą zazwyczaj zestawy w stonowanych kolorach, na których znajdują się samochody lub superbohaterowie. Jeśli chodzi o kształt i rozmiar piórnika, jest to kwestia indywidualna, zależna od preferencji dziecka.