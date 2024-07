Skompletowanie idealnej kosmetyczki wcale nie jest proste! Jakie produkty powinny się w niej znaleźć, żeby szybko i sprawnie wykonać codzienny makijaż? Naszym zdaniem wystarczy ich 11. Jakich? Zobaczcie same!

Kosmetyki, które powinna mieć każda kobieta:

1. Baza pod makijaż

Wyrówna kolory skóry, ukryje pory, zmatowi lub rozświetli - wszystko zależy od produktu jaki wybierzesz i od indywidualnych potrzeb skóry. Jednak jej podstawowym zadaniem jest przedłużenie trwałości makijażu.

2. Podkład

Najważniejszy jest odpowiedni dobór koloru. Wystarczy, że w świetle dziennym nałożysz odrobinę produktu na policzek. Jeżeli nie będzie go widać oznacza to, że odcień jest dobrany idealnie. Dla pewności możesz tą czynność powtórzyć na czole.

3. Korektor

Niezbędnik, który powinien być w każdej kosmetyczce. Dzięki niemu zatuszujesz drobne niedoskonałości i ukryjesz cienie pod oczami.

4. Puder

Kosmetyk, który utrwali wcześniej wykonany makijaż. Pamiętajcie, że pudry sypkie są najlepsze do wykończenia makijażu. Jednak puder w kamieniu warto mieć w torebce, przyda się do poprawek makijażu w ciągu dnia.

5. Rozświetlacz /bronzer

Przez większość z nas nie są uważane za kosmetyki pierwszej potrzeby. Jednak uważamy, że warto mieć je w swojej kosmetyczce, ponieważ dzięki nim wymodelujesz twarz, dodasz jej blasku i młodzieńczej witalności.

6. Tusz do rzęs

Zaryzykuję stwierdzenie, że ma go każda kobieta. Na sklepowych półkach znajdziecie wiele odmian maskar: pogrubiające, wydłużające, podkręcające. Jednak jaki rodzaj wybierzecie, zależy od waszych indywidualnych potrzeb. Popularne jest stwierdzenie, że czerń jest zarezerwowana na wieczór. Nie przejmujcie się tym!

7. Szminka / błyszczyk do ust

Wybór produktu oczywiście zależy od was. Jeżeli stawiacie na trwałość wybierzcie szminkę! Najlepiej, jeżeli wybierzecie odcień w kolorze nude. Dzięki temu będziecie mogły dokonać drobnych poprawek nawet bez użycia lusterka. Wolicie lżejszy i bardziej naturalny makijaż? Postawcie na błyszczyk. Prawdę mówiąc, najlepiej mieć oba produkty!

8. Bibułki matujące

Wasza skóra ma tendencję do błyszczenia, a nie lubicie w ciągu dnia nakładać kolejnej warstwy makijażu? Postawcie na bibułki matujące. Dzięki cienkiej warstwie transparentnego pudru matują skórę na długi czas.

9. Kredka / cienie do brwi

Wbrew pozorom to bardzo ważny kosmetyk. Brwi stanowią oprawę oka, a ich delikatne podkreślenie jest przysłowiową wisienką na torcie.

10. Kredka do oczu

Kredka do oczu bardzo dobrze podkreśli ich kształt i doda wyrazistości spojrzeniu. Zaś cienka kreska na górnej powiece optycznie zagęści i wydłuży rzęsy.

11. Cienie do powiek

Warto kupować cienie do powiek w gotowych zestawach. Paletki są skomponowane tak, aby każdy kolor do siebie pasował. Nie malowałyście do tej pory oczu cieniami? Zacznijcie od naturalnych kolorów.

