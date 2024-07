Po kilku tygodniach przerwy Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" postanowił wrócić do żony. Małżeństwo opublikowało wspólne nagranie, na którym oznajmili, że kryzys w ich związku jest zażegnany. Gosia przyznała, że ukochany ją przeprosił i nie tylko. Internauci są jednogłośni, co do ich relacji.

Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" wrócił do żony

Ostatnio w życiu Jarusia z "Chłopaków do wzięcia" bardzo dużo się działo. Uczestnik show ogłosił w mediach społecznościowych, że rozstał się z żoną, co wywołało niemałe poruszenie. Mężczyzna skupił się jednak na swojej twórczości w sieci i razem z przyjacielem Tomkiem nagrywali filmiki dla swoich fanów. Bohater serialu dokumentalnego zdradził również powody rozstania ze swoją ukochaną i ujawnił, że problemem w ich związku były pieniądze i sąsiadka. Ostatnio nawet Gosia z "Chłopaków do wzięcia" przerwała milczenie i opowiedziała, jak to wyglądało z jej strony. Jednak teraz wygląda na to, że kryzys w ich związku jest zażegnany i para znów mieszka razem. Na TikToku pojawiło się nagranie, na którym przyjaciel Jarusia oznajmił, że para wróciła do siebie.

Za Jarkiem ja już nie nadążam, za Gosią też. I fajnie. Dali sobie drugą szansę i od niedzieli są razem. Jarek z powrotem zamieszka u Gosi. Myślę, że to bardzo fajnie. Bardzo im kibicuje. Dzisiaj są takie czasy, że lepiej coś wyrzucić niż naprawić, a myślę, że sobie naprawią ten związek — poinformował przyjaciel Jarusia, Tomek.

Chłopaki do wzięcia/Polsat Play

Na nagraniu Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" również dodał kilka słów od siebie i stwierdził, że Gosia jest tą jedyną. Natomiast jego żona zdradziła, że ukochany ją przeprosił i na nowo będą układać sobie życie.

Wiadomo to jest ta jedyna i gdzie bym taką drugą znalazł. Jesteśmy razem — powiedział Jaruś.

Jesteśmy razem. Jarek wrócił do mnie, przeprosił mnie. Mieszka ze mną i mamy układać sobie życie — dodała Gosia.

Internauci cały czas trzymali kciuki za Jarusia i mocno mu kibicowali. Informacja o jego powrocie do żony bardzo ich ucieszyła. Wielu z nich życzy im wszystkiego, co najlepsze.

Brawo dla Pana !!! Życzę im zgody i szczęścia, a Gosia niech żyje z Jarkiem, a nie z sąsiadką

Jarek masz szczęście, że spotkałeś tego pana, jest on dla ciebie bardzo dobry brawo

Życzę Wam szczęścia bardzo pasujecie do siebie — piszą internauci.

A wy śledzicie losy bohaterów "Chłopaków do wzięcia"?

