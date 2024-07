Sałatki makaronowe – z salami lub szynką

Sałatki makaronowe to smaczny pomysł na zimną przekąskę. Przepis na sałatkę ze szczypiorkiem i szynką to przystawka chrupiąca i szybka do wykonania. Sałatka z salami i sosem na bazie oliwy i cytryny to rozwiązanie dla osób, które nie przepadają za majonezowymi sosami.