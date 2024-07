Na zakupy nocnika dla chłopca warto wybrać się razem z synem. Po powrocie z zakupów można podpisać nocnik i pozwolić chłopcu w pokoju trochę się nim pobawić.

Reklama

Rodzaje nocników dla chłopca

Niektórzy rodzice pomijają etap nocnika i od razu sadzają dziecko na toalecie. Nie jest to jednak dobry pomysł. Chłopcy załatwiają się inaczej niż dziewczynki, dlatego ważne jest, by nocnik był zabezpieczony z przodu. Istnieje kilka rodzajów nocników dla chłopca.

1. Nocnik dla chłopca z dodatkami – jedni rodzice są zdania, że im prostszy nocnik dla chłopca, tym lepiej. Drudzy uważają, że im ciekawszy wzór nocnika, tym bardziej przykuwa uwagę, a tym samym zachęca do nauki załatwiania się. Nocniki z dodatkami występują w różnych kształtach i przybierają postać np. samochodów, zwierzątek czy misiów.

Zobacz także

2. Nocnik zwykły – najprostsze nocniki dla chłopców są najtańsze (ceny od 9 zł) i nie posiadają żadnej dodatkowej funkcji. Decydując się na ten rodzaj nocnika należy zwrócić uwagę na giętkie tworzywo, które gwarantuje, że nie pęknie kiedy dziecko nim rzuci

3. Nocnik grający – z grających nocników dla chłopca po załatwieniu wydobywa się melodia, mogą to być fanfary bądź skoczna polka. Wszystko to powoduje, że chłopiec po raz kolejny z chęcią sika do niego. Niestety, grający nocnik ma też swoje minusy jakim jest wyczerpująca się szybko bateria. Dlatego warto zainwestować w droższy model, który ma możliwość wymiany baterii. Cena nocników grających waha się od 20 do 60 zł.

4. Nocnik w kształcie sedesu – te nocniki zazwyczaj mają kształt krzesełka z oparciem. Niektóre rodzaje mają możliwość spuszczania wody. Występują też takie z pozytywką i spłuczką jednocześnie. Dodatkowe funkcje zależą głównie od ceny nocnika, które zaczynają się od 100 zł.

Pamiętaj, że przy wyborze nocnika dla chłopca najważniejszy jest materiał z jakiego przedmiot jest wykonany. Ważne też, by nocnik nie miał żadnych ostrych kantów, fragmentów i drobnych elementów, które maluch mógłby połknąć.