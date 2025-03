W sobotnim odcinku "The Voice Kids" pojawi się wyjątkowy uczestnik – 13-letni Marcel Kózka, który nie tylko zachwyci swoim talentem wokalnym, ale także podzieli się niezwykle poruszającą historią. Chłopiec od najmłodszych lat zmagał się z ciężką chorobą, jednak nie pozwolił, by odebrała mu ona marzenia.

Jak śpiewam, to czuję taką euforię i radość ze śpiewania. Przyszedłem do 'The Voice Kids' pokazać kim jestem, jak sobie dałem radę i dać innym dzieciom przykład, że warto się nie poddawać. Jestem z siebie dumny, bo kiedyś to było moje marzenie, a dzisiaj je spełnię - powiedział 13-letni chłopiec.

Marcel Kózka z "The Voice Kids" chorował na nowotwór

Kilka lat temu u Marcela wykryto nowotwór. Guz, który odkryli lekarze, był nieoperacyjny, co sprawiło, że chłopiec musiał przejść długą i trudną terapię. Leczenie było wyczerpujące, ale przyniosło efekty – guz zmniejszył się na tyle, że Marcel może dziś normalnie funkcjonować. Choć wciąż pozostaje pod stałą opieką lekarzy i co miesiąc lub co dwa miesiące przechodzi szczegółowe badania, to nie traci optymizmu i chęci do życia.

Kilka lat temu zachorowałem na raka. Byłem w szpitalu aż prawie dwa i pół roku. I przez ten czas było bardzo ciężko wyjść z tego - wspominał chłopiec.

Marcel mógł zawsze liczyć na wsparcie rodziny i bliskich. Ojciec chłopca podchodził do choroby syna z ogromną siłą i determinacją.

Ja miałem takie zero-jedynkowe podejście. On mówi: 'To co teraz będzie?, a ja na to: 'Teraz będziesz walczył'. 'A co będzie później?'. 'Później pojedziemy do domu'. No i faktycznie walczył i wygrał - mówił tata Marcela.

Dzięki ogromnemu wsparciu rodziny Marcel mógł nie tylko pokonać chorobę, ale także dążyć do realizacji swoich pasji.

Marcel Kózka marzył o występie w "The Voice Kids"

Jednym z największych marzeń Marcela było zaśpiewanie na wielkiej scenie. "The Voice Kids" dało mu taką możliwość, a on postanowił z niej skorzystać, by nie tylko zaprezentować swój talent, ale także zainspirować innych.

Teraz on spełnia marzenia. Staramy się mu to umożliwić w taki sposób, jaki on chciałby ten czas spędzić. Więc jeśli on mówi, że chce śpiewać, to staramy się mu to umożliwić - wyjawiła mama 13-latka.

On nie liczy, żeby być pierwszym. On po prostu to lubi i chce się w tym sprawdzić w jakiś sposób - dodał ojciec.

Występ Marcela Kózki w "The Voice Kids" będzie można zobaczyć w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 na antenie TVP2. Jego historia i talent z pewnością wzruszą niejednego widza i dodadzą otuchy tym, którzy mierzą się z trudnościami.

