Uwielbiany prezenter, gwiazda najpierw Telewizji Polskiej, a następnie Polsatu i przede wszystkim - prawdziwy przystojniak! Takimi słowami niewątpliwie możemy opisać chłopca ze zdjęcia, który dziś jest już dorosłym mężczyzną. Nieliczni jednak potrafią go rozpoznać.

Poznajesz chłopca ze zdjęcia?

Niektórzy nieźle się zdziwią, gry odkryją, że fotografia przedstawia małego Aleksandra Sikorę! Choć na zdjęciu ma zaledwie kilka lat, obecnie jest 34-letnią gwiazdą, o której regularnie rozpisuje się kolorowa prasa. Sikora swoją medialną karierę rozpoczął w Telewizji Polskiej, gdzie przez 8 lat prowadził popularny program śniadaniowy „Pytanie na Śniadanie”. Znany ze swojego profesjonalizmu, prezenter zyskał ogromną popularność jako komentator Konkursu Eurowizji. Jego zaangażowanie i otwartość na nowe wyzwania sprawiły, że zyskał sympatię widzów w całym kraju.

Urodził się 25 czerwca w 1990 roku. Ukończył studia z zakresu dziennikarstwa, co dało mu solidne podstawy do rozwoju kariery w mediach. Dzięki swojemu wykształceniu i naturalnemu talentowi zyskał szacunek jako prezenter, a jego dynamiczna osobowość sprawia, że świetnie odnajduje się w telewizyjnych formatach. Przez długi czas pracował w duecie z Małgorzatą Tomaszewską, wspólnie prowadząc „Pytanie na Śniadanie”. Wyraźna chemia na ekranie wzbudziła liczne spekulacje na temat ich relacji poza kamerami. Sikora jednak niedawno ogłosił, że łączy ich wyłącznie przyjaźń. Widzowie cenili współpracę tej dwójki, a wielu fanów nadal obserwuje ich prywatne i zawodowe życie, zwłaszcza na Instagramie, gdzie Sikora regularnie dzieli się swoim życiem codziennym i projektami zawodowymi.

Ostatnio nawet w rozmowie z Party.pl Małgorzata Tomaszewska odniosła się do relacji z Sikorą, przyznając m.in., że są w stałym kontakcie.

Może to zabrzmi brutalnie - nie tęsknię, bo się z nim widuję po prostu cały czas, więc nie mam za czym tęsknić, bo nie mam kiedy zatęsknić. (...) Mamy permanentny kontakt, nieprzerwany, więc tej tęsknoty mam nadzieję, że nigdy nie będzie

Kilka miesięcy temu Aleksander Sikora przeszedł do Polsatu, gdzie otrzymał posadę współprowadzącego nowy program „Halo tu Polsat”. Nowa praca w konkurencji to tak naprawdę następstwo nagłego zwolnienia z TVP, do którego doszło na początku tego roku. Wraz z 34-latkiem ze stacją musieli pożegnać się pozostali prowadzący "Pytania na śniadanie". Mimo zawirowań, dziś prezenter wydaje się szczęśliwy i spełniony w nowym miejscu pracy.

Oprócz nowej śniadaniówki Polsatu, Sikorę możemy również oglądać w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a także na Instagramie, gdzie stara się być dość aktywny. To właśnie tam pochwalił się archiwalną fotką z dzieciństwa. Niesamowite, że gdy jako zaledwie kilkulatek pozował przed obiektywem, nikt jeszcze nawet nie przypuszczał, że pewnego dnia usłyszy o nim cała Polska!

Poznalibyście go?

