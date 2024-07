Nauka siusiania do nocnika powinna przebiegać wtedy, kiedy zauważymy, że dziecko dojrzało do korzystania z nocnika. Nie można na siłę zmuszać malca, aby załatwiał się do nocnika. Można uczyć dziecko poprzez pokazywanie obrazków z innymi maluchami siedzącymi na nocniku.

Nauka załatwiania się dziecka do nocnika – kiedy zacząć?

Każde dziecko rozwija się inaczej i w innym czasie zauważa swoje potrzeby fizjologiczne. Zazwyczaj jest to 12. miesiąc życia, a już mniej więcej w 18-20 miesiącu życia dziecko stwierdza, czy chce siusiu, czy nie. Pamiętaj, że nauka siusiania do nocnika powinna być zabawą dla maluszka, podczas której czuje się on komfortowo i bezpiecznie. Nie usadzaj dziecka na nocnik, jeśli tego nie chce. Na wszystko przyjdzie czas, a malec widocznie nie rozpoznaje jeszcze kiedy chce mu się siusiu.

Jeśli dziecko zauważy uczucie potrzeby fizjologicznej, to tym samym zrozumie co to oznacza i powstrzyma się przed załatwieniem się w pieluszkę. Po chwili będzie wiedziało co dalej robić i powie o tym rodzicowi bądź pobiegnie do nocnika. Jak zauważysz, że pieluszka dziecka pozostaje sucha przez 2-3 godziny i budzi się także z suchym pampersem to znak, że malec dojrzał do korzystania z nocnika.

Nauka załatwiania się dziecka do nocnika – jak to robić?

Po pierwsze, zanim podejmiesz naukę korzystania dziecka z nocnika udaj się z maluszkiem do sklepu i pozwól, aby sam wybrał nocnik, jaki przypadł mu do gustu. Następnie postaw przedmiot w łazience i usadzaj na nim dziecko kilka razy dziennie, tak by nóżki twardo stały na podłodze.

Możesz przeglądać z malcem czasopismo bądź książkę, w którym są obrazki przedstawiające korzystanie dziecka z nocnika. By nauczyć pociechę samodzielnego załatwiania się, usadzaj na nocniku maskotki bądź zabawki dziecka, a kiedy już sam idzie do łazienki i siada na nocnik pochwal go.

W końcu nadejdzie pora i zauważysz charakterystyczne oznaki, kiedy dziecku chce się siku. Zacznie kucać, robić grymaśne miny bądź rączkami będzie się trzymać w okolicach krocza. W tym wypadku weź malucha i szybko udajcie się do toalety, a czynność powtarzaj za każdym razem. Przy każdym korzystaniu z toalety, podejdź z pociechą do umywalki i umyjcie wspólnie ręce. Następnie pochwal dziecko. Nigdy nie krzycz i nie złość się na nie.