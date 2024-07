Pokój dla dziecka w wieku przedszkolnym powinien dostarczać maluchowi dodatkowych bodźców wizualnych i kolorystycznych. Każda część powinna być jasno wyznaczona, aby dziecko wiedziało, gdzie należy spać, w którym miejscu może się bawić, a gdzie jest kącik edukacyjny.

Pokój dla dziecka w wieku przedszkolnym powinien łączyć w sobie cechy takie jak bezpieczeństwo i wielofunkcyjność z tym co najważniejsze dla dziecka – zainteresowaniami malucha. Kilkuletnie dzieci już dobrze wiedzą co im się podoba, a czego wolałyby nie mieć w swoim pokoju. Pokój przedszkolaka to miejsce, w którym dziecko będzie spędzało większość czasu. Ważne, aby mogło czuć się w nim dobrze i mieć dość miejsca do bezpiecznej zabawy.

1. Podłoga w pokoju dla dziecka

W pokoju przedszkolaka podłoga powinna być przeznaczona do zadań specjalnych. Będzie ona z pewnością torem wyścigowym, bieżnią, boiskiem lub sceną do występów. Dzieci chętnie bawią się na podłodze. Na podłodze układają puzzle, układanki, oglądają bajki, czytają książki. Dlatego ważne, aby podłoga nie była śliska. Lakierowane, drewniane podłogi, nie pokryte wykładziną, ani dywanem są niebezpieczne dla kilkuletniego malucha. Ponadto są zimne, a dzieci często lubią chodzić boso. Warto więc podłogę w pokoju dziecięcym wyłożyć wykładziną lub miękkim dywanem w kolorowe wzory.

2. Kolory ścian i tapety pokoju dziecka

Pokój dla dziecka rządzi się swoimi prawami. Można w nim łączyć dowolne barwy i odcienie. Dziecko powinno czuć się w nim komfortowo. Najlepsze będą intensywne, soczyste barwy, np. pomarańcz, zieleń, żółć i niebieski. Doskonale sprawdzą się tapety w żywych kolorach z obrazkami ulubionych postaci z bajek, książek lub ze zwierzętami. Dobrze, aby tapeta była łatwo zmywalna na wypadek, gdyby dziecko wybrudziło ścianę. Na wysokości od podłogi do pół metra można umalować nieduży fragment ściany zmywalną farbą w kolorze ciemnej zieleni, granatu lub bieli. Dziecko będzie mogło tam bez obaw malować kredą lub mazakami. W pokoju przedszkolaka warto przykleić duże naklejki z postaciami z bajek i powiesić mapę np. Polski – po każdej wycieczce z dzieckiem możesz zaznaczać na mapie, gdzie byliście.

3. Mebelki do pokoju dla dziecka

Pokój przedszkolaka nie powinien być wyposażony w wiele mebli. Dziecko potrzebuje przestrzeni do zabawy. Powinny znaleźć się tam tylko najważniejsze elementy, np. wygodne i bezpieczne łóżko. W tym wieku dziecko samo wychodzi już z łóżka, dlatego nie powinno być ono zbyt wysokie, aby maluch nie spadł w trakcie wstawania. Przy łóżku dziecka należy zamontować lampkę nocką (najlepiej ścienną) i postawić nocną szafkę. Ubrania i akcesoria pomieści pojemna komoda i szafa, a zabawki można schować w wygodnych zamykanych pudełkach. Komoda powinna być niska, aby maluch sam mógł wkładać do niej rzeczy. Ważne, by zamknięcia szuflad i drzwi szafek miały spowalniające blokady zabezpieczające. Ochronią one palce dziecka przed przytrzaśnięciem. Niezbędnymi przedmiotami w pokoju malucha jest stolik i krzesełka dostosowane do wzrostu dziecka. Przedszkolak zaczyna kolorować, rysować, pisać pierwsze szlaczki i literki, dlatego ważne, aby w jego pokoju znalazł się kącik, w którym będzie mógł rozwijać swoje umiejętności. Na stoliku powinien stać kubek z kredkami, farby, plastelina i papier. Dobrze, aby w pokoju znalazł się również sprzęt grający, z którego maluch będzie mógł słuchać bajek i ulubionych piosenek.

Dodatki do pokoju dla dziecka

Aby pokój przedszkolaka był jeszcze bardziej przytulny na ścianie można powiesić kolorowe literki z materiału, które ułożą imię właściciela pokoju. Dobrze, aby w pokoju znalazły się także pojemniki, do których dziecko będzie mogło wkładać swoje rzeczy np. rysunki i miękka pufa w kształcie zwierzaka. Dzieci w wieku 3-4 lat rozumieją już wiele rzeczy. Warto od początku uczyć je oszczędności. Na komodzie lub parapecie możesz postawić skarbonkę (wykonaną z nietłukącego materiału), aby dziecko mogło wrzucać tam swoje pierwsze drobne pieniądze.